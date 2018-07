Fußball und Schach sind kein schlechtes Paar. Schon Ottmar Hitzfeld wusste: "Fußball ist wie ein Schachbrett" (wobei er vermutlich nicht an langweiliges "Rasenschach" dachte), Pep Guardiola diskutierte mit Garri Kasparow über Strategien, und Felix Magath leitete "aus dem unendlich schönen Schachspiel praktisch die Theorie für den Fußball" ab. Wohl bleibt für ihn "Fußball die komplizierteste Angelegenheit der Welt", doch immerhin behauptet er nicht wie der Freiburger Universitätsprofessor Bernhard Nebel, dass man dafür einen höheren Intelligenzquotienten als fürs Schach brauche.

Manche Schachspieler lassen sich indes durch dieses Verdikt nicht beirren. Simen Agdestein war sowohl im Schach wie im Fußball norwegischer Nationalspieler, bevor er wegen seines lädierten Knies eine dieser beiden Sportarten aufgeben musste, sein früherer Schüler, der Weltmeister Magnus Carlsen, jagt zwischen Schachpartien mit größtem Eifer Ball und Gegner hinterher, und die große deutsche Nachwuchshoffnung, der mittlerweile zwölfjährige Vincent Keymer, spielt ebenfalls im Fußballverein.

Das tut auch Fiona Sieber, die bei Terminüberschneidungen allerdings eher ein Spiel beim intelligenteren Fußball sausen lässt. Dafür gewinnt sie schon einmal so schön wie gegen die Rumänin Dana-Maria Panaite und wird in Prag Europameisterin U 16. Wie setzte Fiona als Weiße in drei Zügen matt?

Lösung aus Nr. 2:

Mit welcher Kombination eroberte Weiß siegreich die schwarze Dame?



Nach 1.Sxg6+! (viel besser als 1.Txd2 Txe4) war der Springer wegen 1...fxg6 2.De8 matt tabu, doch nach 1...Kg8 2.De8+ Kh7 3.Txd2 Txd2+ 4.Kh3 fxg6 5.Dxb5 stand Schwarz klar auf Verlust