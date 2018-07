Sie werden sich George W. Bush noch zurückwünschen, die Forscher in den USA. Ausgerechnet jenen Präsidenten, der die öffentliche Förderung der Stammzellforschung unterbinden, der von Umweltschutz und Klimawandel nicht viel wissen wollte. Denn das war alles noch glimpflich, verglichen mit dem, worauf sich viele Wissenschaftler gerade einstellen: auf Jahre der Konfrontation mit der Washingtoner Bundesregierung und ihren Behörden.

Diesseits des Atlantiks werden amerikanische Forscher gern als vorbildlich bezeichnet für die verständliche Darstellung ihrer Fachthemen und für die öffentliche Debatte darüber, was aus neuen Erkenntnissen folgt. Der public intellectual ist nicht nur ein englischsprachiger Begriff, er ist vor allem ein angelsächsisches Phänomen.

Gleichwohl mahnt das Wissenschaftszentralorgan Nature in der ersten Ausgabe des Jahres seine US-Leser, "dass Forscher, die über den Kollegenkreis hinaus den Menschen die Faktenlage vermitteln, etwas Positives bewirken können". Eine Selbstverständlichkeit? Nicht mehr. Angesichts der vielen Faktenfeinde in der zukünftigen Trump-Regierung fragen sich die professionellen Faktenschaffer: Bleibt es bei schierer Ignoranz, oder droht Schlimmeres?

Beim Jahrestreffen der American Geophysical Union, der bisher größten Konferenz von Naturwissenschaftlern seit der Präsidentschaftswahl im November, erregte eine Ratgeber-Broschüre Aufsehen: "Umgang mit politischer Drangsalierung und juristischer Einschüchterung: ein Handbuch für Wissenschaftler". Verteilt wurde sie vom Climate Science Legal Defense Fund, dem Rechtshilfefonds der Columbia University, welcher in den vergangenen Jahren Klimaforschern juristisch bei Rechtsstreitigkeiten beigestanden hatte.

Längst sind nicht mehr nur Klimawandel-Experten alarmiert. Forscher laden auch Messwerte-Sammlungen zu Umwelt- und Artenschutz von behördlichen Servern herunter und erstellen Sicherheitskopien für den Fall, dass die neue Regierung wichtige Datensätze löschen lässt. "Guerilla-Archivierung" heißt das. Und die kanadische Universität von Toronto bot US-Kollegen schon Hilfe dabei an, solche Daten jenseits der Grenze zu sichern.

So düster sieht es aus. Just in dem Land, das am stärksten die weltweite Wissenschaft prägt, stehen den Forschern (mindestens) vier harte Jahre bevor. Für die sie davon ausgehen, nicht nur öffentlich präsent und streitbar sein zu müssen – sondern vor allem gut gerüstet.