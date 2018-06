Ayad Akhtar ist momentan der erfolgreichste Dramatiker der Vereinigten Staaten – und ein leidenschaftlicher Kritiker seines Landes. Für das Stück "Geächtet" erhielt der Sohn aus säkularer pakistanischer Familie den Pulitzerpreis. Zur deutschen Erstaufführung seiner Komödie "The Who and the What" am Deutschen Schauspielhaus kam der 46-Jährige nun nach Hamburg. Vor der Premiere war Zeit für ein Gespräch. Es drehte sich nur kurz ums Theater, denn Akhtar ist elektrisiert von den Geschehnissen in den USA.

DIE ZEIT: Herr Akhtar, wie kann man als amerikanischer Dramatiker künftig Stücke schreiben, ohne immerzu Trumps Gesicht vor sich zu sehen? Er repräsentiert ja in gewisser Weise die Zukunft von uns allen; er ist unser Big Brother.

Ayad Akhtar: Leider wahr. Es wird schwer sein, etwas zu schreiben, ohne seine Anwesenheit zu spüren – und die Macht der Finanzwelt, die er verkörpert.

ZEIT: Sie sagten mal, F. Scott Fitzgerald zitierend, es sei die Fähigkeit eines zivilisierten Wesens, mehr als einen Standpunkt, mehr als eine Lebensperspektive im eigenen Kopf zu beherbergen – also den Disput der Weltsichten zu moderieren, während man seinen Alltag bewältigt. Ist nicht genau das die Aufgabe des künftigen amerikanischen Dramas? Dass es verfeindete Lager ins Gespräch miteinander bringt? Trump-Feinde und Trumpisten?

Akhtar: Vielleicht. Aber: Was ist eigentlich die Trumpsche Weltsicht? Verlogenheit, Käuflichkeit, nackte Gier, eine auf widerwärtigste Weise sexualisierte Macht. Trump ist ein wie von Thomas Hobbes entworfener Charakter, der jeden moralischen Standard strikt verneint.

ZEIT: Wie konnte er solche Macht erlangen?

Akhtar: Es begann vor langer Zeit. In den vergangenen 50 Jahren haben die Republikaner eine Art des uneigentlichen Sprechens perfektioniert – sie sagten nicht, was sie meinten, sie benutzten einen Code. Wenn sie big government sagen, meinen sie eigentlich: Gebt den Schwarzen kein Geld. Und plötzlich kommt ein Typ daher und sagt: Leute, ich halte mich nicht mehr an diesen verlogenen Code! Ich sage jetzt, was ihr die ganze Zeit gemeint habt.

ZEIT: Trump hat deutsche Wurzeln – ist das ein Thema in den USA?

Akhtar: Nein, überhaupt nicht. Aber wussten Sie, dass er Mein Kampf gelesen hat? Vanity Fair hat in den Neunzigern berichtet, Trumps Bettlektüre sei Mein Kampf. Er studierte, wie Hitler Reden hielt.

ZEIT: Es gibt ja in den USA den Begriff pre-richness: Die Armen leben in einem Zustand des Vor-Reichtums, sie sind ganz sicher, dass sie einst so reich sein werden wie die Milliardäre, die sie bewundern. Erklärt das das Phänomen Trump?

Akhtar: Absolut! Darauf beruht seine Macht! Mein Reichtum ist die Manifestation meines Willens. Großer Reichtum, große Persönlichkeit. Deshalb kann Trump auch seine finanziellen Verhältnisse nicht öffentlich machen, denn wenn herauskäme, dass der Mann auf einem Berg von Schulden lebt, wäre sein Image beschädigt. Entschuldigen Sie, dass ich so laut spreche, aber diese Sache macht mich wütend!

ZEIT: Sind Sie als Autor angewiesen auf Ihre Wut?

Akhtar: Wenn einem Schriftsteller die Wut ausgeht, hat er keinen Grund mehr zu schreiben. Auch der gläubige jüdische Schriftsteller Isaac B. Singer hatte einen Zorn auf den Schöpfer, eine Wut auf die Ungerechtigkeit, die im menschlichen Dasein begründet ist. Ich habe diesen hegelianischen Anspruch, dass ein Künstler ein Ziel haben muss, er muss etwas Sinnvolles wollen – den zivilisatorischen Fortschritt, wenn Sie so wollen. Was dem entgegensteht, macht mich wütend.

ZEIT: Ist nachhaltiger Fortschritt in Sicht?

Akhtar: Momentan sicher nicht. Ich habe erlebt, wie eine repräsentative Demokratie sich in eine begrenzt repräsentative Demokratie verwandelte. Wir erleben den Aufstieg einer neofeudalen Ordnung. Einst bedeutete Landbesitz, dass man ein Stimmrecht hatte. Jetzt dreht sich alles um Kapital – es ist in den USA das wichtigste Kriterium. Vielleicht ist nur wachsender Zorn in der Lage, dagegen etwas auszurichten, ich weiß es nicht.

ZEIT: Ist ein Bürgerkrieg denkbar? Reich gegen Arm, Küstenstaaten gegen flyover states?

Akhtar: Ich denke darüber nach, in zunehmendem Maß. Die USA sind ein Land, in dem es mehr Schusswaffen als Einwohner gibt – wenn es also passieren sollte, könnte es sehr rasch geschehen.