There have we the salad. Falls Ihnen das jetzt spanisch vorkommt, sind Sie zwar in der falschen Sprache, aber noch nicht im richtigen Englisch. There sit we now beautifully in the ink. Da die Deutschen gerade lernen, dass obsolete nicht " obsolet" heißen muss, sondern auch " veraltet" bedeuten kann, will man etwa den Zustand der Nato beschreiben, möchten wir darauf hinweisen, dass wörtliche Übersetzungen so ihre Tücken haben. Wer etwa einen US-Präsidenten mit You don’t have all cups in the cupboard wirkungsmächtig herabzuwürdigen gedenkt, sollte im Hinterstübchen behalten, dass für diesen dann gilt: He only understands train station. Denglisch kapieren nämlich nur Deutsche. How horny is that then?

Man muss nicht with all waters washed sein, um Muttersprachler, mit denen not good cherry eating ist, in ihrer eigenen Sprache so zu beleidigen, dass sie es gar nicht mitbekommen. They have of tooting and blowing ohnehin no idea, manchmal reicht es ja, ihnen ein your English is under all pig entgegenzuschleudern – and the drop is sucked. Wenn jetzt jemand denkt: "My dear Mister Singing Club, was soll das alles?", dann, Holla, the Woodfairy, schreiben Sie mir eine Mail – and blow me the march!