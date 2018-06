Die Völker der Welt schauen gerade mal nicht auf diese Stadt, was ein bisschen schade ist, denn in Berlin entsteht ja, in aller ortstypischen Bescheidenheit, eine alternative Musterstadt. Aber zumindest die politisch interessierte Öffentlichkeit in Deutschland sieht ganz genau hin, weil der rot-rot-grüne Senat auch als Modell für die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl gilt. Oder zumindest als Test. Jedenfalls als Experiment: Es ist die erste Koalition von Sozialdemokraten, Grünen und Linken unter Führung der SPD, eine Machtoption ohne Union, eine politische Idee.

Allerdings scheint diese Idee bereits nach 40 Tagen zu implodieren – der Regierende Bürgermeister Michael Müller sagt es so: "Der Start von Rot-Rot-Grün ist vermasselt." Das ist leicht untertrieben und liegt nicht nur daran, dass bereits ein Staatssekretär zurücktreten musste, weil er widersprüchliche Angaben über seine Stasivergangenheit gemacht hatte.

Vielleicht ist ja doch nicht ganz klar, was eigentlich die Idee war. Oder jede der drei Parteien hatte eine andere. Fest steht nur, dass noch nie ein Senat in so kurzer Zeit derart tief gestürzt ist. Das hat mit der Fallhöhe zu tun: Alles sollte anders, schöner, besser sein als zuvor. Die Partner versprachen einander, vertrauensvoll, partnerschaftlich und eng miteinander umzugehen. Auch ein Claim wurde dafür erdacht, einfach und allumfassend zugleich: "Gutes Regieren".

Aber wie kann es dann passieren, dass dieser in der Verwaltung unerfahrene, stasibelastete Staatssekretär Andrej Holm, den die Linke zur Ikone des sozialen Wohnungsbaus stilisierte, der aber vielen in der SPD und bei den Grünen von Beginn an lästig und bald unerträglich war, die Koalition an den Abgrund führt? Wenn man mit den Beteiligten spricht, mit Abgeordneten, Senatorinnen, Parteivorsitzenden, Fraktionschefs, heißt es: Es lag am jeweils anderen. Das stimmt – und ist doch nur die halbe Wahrheit. Der andere Teil der Erklärung lautet: Hier sind drei gedemütigte Parteien zusammengekommen, die sich dessen nur unzureichend bewusst waren.

Die Berliner Grünen waren seit ihrer Gründung Ende der siebziger Jahre insgesamt nur ein paar Monate in Regierungsverantwortung. Beim ersten Mal kamen ihnen der Mauerfall und ihre Unbeherrschtheit dazwischen, beim zweiten Mal verhalfen sie Klaus Wowereit zur Macht, der sie dann aber mehrfach düpierte – im Abgeordnetenhaus höhnte er, sich nicht mal die Namen ihrer Vorsitzenden merken zu können. Koalitionsverhandlungen platzten, Wowereit regierte lieber mit der CDU und zuvor mit den Linken. So hat sich bei den Grünen enorm was aufgestaut – emotional, vor allem aber politisch. Sie wollen jetzt wirklich regieren. Die Detailfülle des Koalitionsvertrags, der auf mehr als 170 Seiten bis hin zur Kastration von Katzen alles Mögliche zu regeln versucht, geht vor allem auf sie zurück.

Die Linken wiederum haben nicht vergessen, wie sie in den zehn Jahren an Wowereits Seite die Machtbeteiligung damit bezahlt haben, dass sie mit gebeugtem Haupt willig Sozialabbau betrieben und öffentliches Eigentum verschleuderten. Am Ende wandten sich die Wähler ab, die Linke landete ausgelaugt in der Opposition. Sie hat sich dort geschworen: Das passiert ihr nicht noch mal. Das mag ihre Sturheit im Fall des Staatssekretärs Holm erklären.

Bleibt die SPD, die in der Stadt, die einst in jeder Hinsicht die ihre war, bei der Wahl auf katastrophale 21,6 Prozent abstürzte. Nur mit Mühe konnte sich Michael Müller als Landesvorsitzender und Bürgermeister halten. Und anders als bei den eifrigen Grünen und den forschen Linken herrscht bei den Sozialdemokraten Verunsicherung und Orientierungslosigkeit. Erst langsam wird ihnen klar, was es bedeutet, dass sie im Senat gegenüber den Partnern in der Minderheit sind.

Eine Koalition der Versehrten – und des fehlenden Vertrauens, wie Müller Anfang der Woche beklagte. Das gilt allerdings nicht nur zwischen den Partnern, sondern auch für die Parteien selbst, besonders für die SPD. Bei der Aussprache zur Regierungserklärung hielt Fraktionschef Raed Saleh eine Rede, in der er auf Opposition zu den Beschlüssen der Koalition zur Sicherheitspolitik ging, die er als Reaktion auf den Anschlag am Breitscheidplatz zu lasch fand. Viele sahen darin einen Affront gegen Müller. Der wiederum blaffte zurück, er jedenfalls wäre nicht froh, wenn er, wie Saleh, Beifall von der AfD bekäme.