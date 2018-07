Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 4 vom 19.1.2017. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Von außen erinnert der Bau an eine Garage, von innen an ein sehr schlichtes American Diner. Es ist aber ein Chinese, genauer: Der Chinese am Fleet. So heißt das kleine Lokal am Hammer Mittelkanal. Und wäre es nicht bis auf den letzten Tisch gefüllt, erwöge man, gleich wieder kehrtzumachen. So authentisch, wie zu hören war, wirkt hier zunächst nur der Service: Er kahl geschoren und kurz angebunden; sie freundlich, aber mit dem Deutschen nur teilweise vertraut. Die Karte ("Intürmer vorbehalten") mit ihren über hundert Posten rattert nicht nur die pseudo-chinesischen Standards herunter, sondern bezieht auch noch thailändische und indonesische Speisen mit ein.

Aber es gibt noch eine zweite Karte; wenn man von der bestellt, ersetzt der Kellner das schon auf den Tisch gelegte Besteck sogleich durch Stäbchen. Hier wird die Hunan-Küche aus dem Südosten des Landes gepflegt; und die ist wegen ihrer Würzigkeit besonders interessant.

Was hier steht, klingt schon ganz anders: "Gebratene Uferschnecke sauer-scharf", "Paradiesvogel im Chiligarten", "Rippchen mit moslemischem Kreuzkümmel", "Feuertopf mit Schweinepfote". Kneifen zwecklos, auch die vermeintlich harmlosen Gerichte haben es in sich. Das "gebratene Schwein" etwa ist "Ohr und Pansen".

So reich die chinesische Kochkunst ist, so arm ist sie leider in Deutschland. Teils aus Rücksicht auf die Empfindlichkeiten der Gäste, teils aus Bequemlichkeit. Darum schmecken fast alle Speisen nach den gleichen drei, vier Grundsoßen aus dem Asia-Markt. Das macht der Fleet-Chinese besser. Der Shanghai-Pak-Choi kommt mit einer dünnen, aber fleischbrühenartig starken Soße. Der Gurkensalat erstaunt nicht nur durch die Menge des verwendeten Öls, sondern auch durch die entsprechende Dosis Knoblauch. Die Tofuscheiben sind fest und dunkel wie Bratenstücke. Der nicht näher bezeichnete Fisch schwimmt buchstäblich in einer riesigen Schüssel roter Suppe. Aus ihr ragen wie Schilfhalme getrocknete Chilischoten – eine Warnung, die man ernst nehmen sollte. Dieses Essen ist nicht gefällig, dafür ehrlich, intensiv und ziemlich ungewohnt. Beim Pansen muss man sich nur mit der zottigen Form anfreunden, dann geht er gut herunter mit seiner sauren Marinade aus Chili und Lauchzwiebeln.

Die sehr fairen Preise machen es leicht, sich durchzukosten. Man sollte aber bloß nicht zu den Menschen gehören, die sich verpflichtet fühlen, alles aufzuessen. Der Service packt die Reste ohne Murren ein. Doch dann fischt man zu Hause die Styroporschachteln aus den Tüten mit der ausgelaufenen Sauce, und Fragen werden laut: Wann kann ich wieder unter Menschen sein? Und haben Schweine überhaupt einen Pansen?

Der Chinese am Fleet, Borstelmannsweg 77, Hamm-Süd. Tel. 2190 9991. Geöffnet täglich außer montags von 11 Uhr bis 22.30 Uhr. Hauptgerichte um 10 Euro