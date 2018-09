Es wurde getüftelt, gerechnet, gemessen und weitergetüftelt, und am Ende war das Geheimnis um die Akustik der Elbphilharmonie so groß wie die Queen Mary 2. Vor-Urteile wie die vom "Klangwunderwerk" oder vom "besten Saal der Welt" heizten die Erwartungen zusätzlich an. Und zur Eröffnung in der vergangenen Woche – als hätte es noch eines Beleges bedurft, dass hier kein hundsgemeines Konzerthaus eingeweiht wurde, sondern ein Kulturdenkmal nationalen Wohllauts – fand sich nahezu das gesamte Bundeskabinett im Parkett ein. Eine feine Geste, eine, an der man sich gerne öfter wärmte.

Wie klingt sie nun nach den Konzerten des vergangenen Wochenendes, Hamburgs schicke neue "Elphi"? So wie ein Konzertsaal mit viel Direktschall und wenig Nachhall eben klingt: unerhört transparent und rechtschaffen trocken. Der große Saal der Elbphilharmonie ist definitiv kein Ort für Klangbäder (der kleine auch nicht, aber er ist wenigstens aus Holz, außerdem macht das fabelhafte Ensemble Resonanz hier vorzugsweise zeitgenössische Musik, da hört man gerne viele Details). Wer sein Gehör an gregorianischen Gesängen geschult habe, werde diese Säle niemals lieben, sagt ein Experte, der Hamburgs Akustik-Guru Yasuhisa Toyota nichts am Zeuge flicken will und daher anonym bleiben möchte.

Von einer "Superabbildung" des Klanggeschehens schwärmen auch andere, gemäß neuesten ingenieurwissenschaftlichen Erkenntnissen ist sogar vom akustischen "Goldstandard" die Rede, der hier verwirklicht worden sei. Das klingt, als handele es sich bei der Erzeugung von Musik in erster Linie um technische Vorgänge und nicht um künstlerische. Und es reibt sich kräftig mit der eigenen Hörerfahrung: Kann es wirklich sein, fragt man sich bei gigantomanisch besetzten Stücken wie Bernd Alois Zimmermanns Photoptosis oder Jörg Widmanns eigens für die Elbphilharmonie komponiertem, sich durch die Musikgeschichte zappendem Oratorium Arche, dass einem schon im einfachen Forte die Ohren wegfliegen? Geht es wirklich an, dass vieles Hohe, Laute, Exponierte, erwischt man einen ungünstigen Platz, so schrillt? Will man jedes Bonbonpapier knistern hören? Und, vor allem: Wurde der Musikwelt nicht ein einzigartig "konsistenter" Saal versprochen, einer, in dem alle 2.100 Zuhörer nicht nur alles sehen, sondern auch alles hören, und zwar annähernd gleich gut?

Davon wollen die Verantwortlichen der Elbphilharmonie nun nichts mehr wissen. Im voll besetzten Saal, heißt es nun, sei die Akustik vor der Eröffnung schließlich nie getestet worden. Ein Versäumnis? Die überregionale Presse zeigte sich irritiert, höhnte zunächst "Weltklasse geht anders!" oder ätzte über die "brutal durchkalkulierte Studioakustik". Der Spaß am In-die-Feiersuppe-Spucken aber währte nicht lange. Schon drei Tage später hatte man seinen Frieden gemacht, sei es, dass das Platzglück einem hold war, sei es, dass man mit der schonungslosen Klangkühle nicht mehr gar so fremdelte.

Wichtig wird sein, wer der "Elphi" Seele einhaucht: die Hamburger Klangkörper, die sehr viel spielen, aber, aus der Laeiszhalle kommend, auch deutliche Akklimatisierungsprobleme haben? Oder eher die internationalen Gastorchester, die im Umgang mit unterschiedlichen Bedingungen traditionell gewieft sind? Am Horizont stellen sich überdies erste Personalfragen: Ist Thomas Hengelbrock als Dirigent gut genug, um das NDR Elbphilharmonie Orchester in die Zukunft zu führen?

Die Elbphilharmonie ist ein architektonisches Statement. Sie wird wachsen und gedeihen und Koordinaten verschieben, nicht nur in Hamburg. Akustisch freilich dürfte sie schwer zu verändern sein. Variablen kennt der große Saal nahezu keine. Und alle zusätzlichen Reflektoren und Segel würden die freie Sicht behindern.