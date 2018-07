Es waren die anarchischen linken Zustände in Hessen, wie sie es nennt, die die langjährige Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen 1974 zum Eintritt in die CDU bewogen. Der damalige CDU-Landesvorsitzende Alfred Dregger galt als rechter Hardliner, von ihm erhielt sie ihr politisches Rüstzeug. Nun ist es wieder die Anarchie, derentwegen sie ihre Partei verlässt. Weil in ihren Augen auch hier die Gesetzlosen den Ton angeben: Die Kanzlerin, schreibt sie, würde unter "Außerachtlassung von Recht und Gesetz" ihre Entscheidungen treffen und damit Deutschland massiv schaden. Die Merkel-Getreuen sind womöglich erleichtert, dass Erika Steinbach geht, ihre Twittermeldungen über die Flüchtlingspolitik rückten sie ins politische Abseits in den eigenen Reihen. Aber denen, die jetzt meinen, befreit aufatmen zu dürfen, sollte lieber der Atem stocken. Denn jetzt könnte es erst richtig chaotisch werden!

In einer Volkspartei, die von sich behauptet, die Mitte zu vertreten, müsste das Spektrum zwischen rechts und links vor der Bundestagswahl möglichst breit sein. Steinbach hat den Heimatvertriebenen nach 1945 wie den Konservativen in der CDU eine Heimat verheißen. Ihre Werte decken sich inzwischen in weiten Teilen mit dem Programm der AfD. Es ist nur noch eine Instinktfrage, wann sie den Wechsel dorthin vollzieht. Dass sie ihren Austritt mit Getöse betrieb und sich nicht leise aufs Altenteil zurückzog, ist ein Aufruf zur Spaltung. Mit ihrem Weggang bestimmt die Politikerin gravierender den Kurs ihrer alten Partei, als wenn sie bei ihr geblieben wäre.