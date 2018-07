Carina ist Mitte dreißig, eine hochspekulative Immobilienmaklerin und wohl noch im Zeichen jener Jahre geboren, als Roy Black seinen Smash-Hit Das Mädchen Carina landete. Allein, es hat sich alles geändert, das Leben ist kein Schmachtfetzen mehr, sondern harter Kampf. Die Kunden wollen nicht anbeißen, die Dispo-Kredite geraten ins Wackeln, und es kommt einfach kein Kind zustande. Tom schreibt zwar trendige Kolumnen im angesagten Stadtmagazin, aber seine Spermien sind zu schwach und zu langsam. Und bei den Besuchen in der Kinderwunschpraxis wird Carina langsam hysterisch.

Natürlich verbirgt sich hinter dem Schauplatz des Großstadtromans Kollisionen von Florian Scheibe in erster Linie Berlin, auch wenn nichts namentlich genannt wird und eine verallgemeinerte deutsche Gentrifizierungs-Globalisierungsmetropole symbolisch aufrauscht. Der Anfang ist vielversprechend: Carina prallt mit ihrem Fahrrad auf die plötzlich zwischen parkenden Autos auf die Straße preschende 16-jährige Mona, und die gehört offensichtlich einem völlig entgegengesetzten sozialen Milieu an: ein Junkie mit verratzter Lederjacke und verhangenem Blick. Als Carina sieht, dass die Göre auch noch schwanger ist, haut sie ihr unwillkürlich eine runter, und das ist mit knappen, präzise aussparenden Worten geschildert, sodass sich der ganze Raum dahinter sofort auftut: Ausgerechnet dieses halb zerstörte und nichtsnutzige Wesen bekommt mir nichts, dir nichts ein Kind, und die in ihrem Loft luxuriös herumlungernde Carina muss Unmengen an Geld und Psychoenergie investieren, um das wenigstens einigermaßen chemisch-künstlich hinzukriegen!

Das mit dem Kinderwunsch hie und der Schwangerschaft da wird aber natürlich im Folgenden noch eingehend thematisiert, und die einzelnen Carina und Mona gewidmeten Kapitel wechseln sich dabei fein säuberlich ab. Man ahnt gleich: Irgendwie läuft es darauf hinaus, dass Monas Kind zum Schluss zu demjenigen Carinas werden könnte. Aber wie das genau geschieht und wie es dann doch ein bisschen schräger daherkommt – da will der Erzähler dann doch noch etwas mehr herauskitzeln. Es ist ein Roman, der wie das Resultat jahrelanger Diskussionen in den Schreibschulen und Feuilletons wirkt: Die wirklich zeitgenössischen Erzähltechniken könne man an den neuen amerikanischen Fernsehserien studieren, mit ständigen Perspektivverschiebungen, schnellen Schnitten, überraschenden Volten und raffinierten Cliffhangern. Und da lässt sich Florian Scheibe nicht lumpen. Er hat einige Ideen, zum Teil recht aparte und lustige, zum Teil auch etwas überzogene. Manchmal weiß man zunächst nicht, ob gerade Mona in ihrem Entziehungskrankenhaus oder Carina nach ihrer Eizellenentnahmenarkose aufwacht, das ist geschickt inszeniert. Aber eines ist völlig klar: Man erkennt die Bioladen- und Yoga-Szene auf der einen und die Drogen- und Elendsszene auf der anderen Seite sofort wieder, so, wie man es sich schon immer gedacht hat.

Auffällig ist allerdings die sorgsam waltende Political Correctness. Das degenerierte Yuppie-Milieu ist in seinen emotionalen Defiziten naturgemäß zum Scheitern verurteilt. Carina hält sich als Kind-Ersatz seit Jahren eine Dogge und ist seelisch total verkrüppelt. Tom schreibt beflissen lockere, möchtegernbrillante Magazintexte (von denen einige leider auch vollständig im vorliegenden Roman abgedruckt sind) und macht mit einer Plastikbrillen-Praktikantin rum. Bei den Obdachlosen und halb kriminellen Outlaws hingegen kann es gelegentlich noch richtig menschlich und solidarisch zugehen. Der osteuropäische Vater von Monas Kind erweist sich, obwohl er ständig alkoholisiert ist, als liebenswert, zärtlich und zugewandt, und wie Mona das Kind bei einer fremden rumänischen Familie zur Welt bringt, das hat etwas Ursprüngliches und Barmherziges, wie es bei den Wohlstandsverwahrlosten in ihrem teuren Alltag gar nicht mehr denkbar ist. Dass Mona aus genau so einer neoliberal verseuchten, psychisch völlig verkorksten Familie stammen muss, liegt eh nahe.

Das Buch liest sich flott, ist sich seiner Mittel sicher, vielleicht ein bisschen zu sehr, und wirkt dabei gelegentlich etwas zu überreizt und eindimensional. Der Autor hat die Techniken von Suspense, Übersteigerung, grellen Effekten und Situationskomik offenkundig genau studiert und sich das Handwerk ziemlich draufgeschafft. Und dass die wirklich überrumpelnde Literatur erst da anfängt, wo die Sprache sich verselbstständigt, wo nichts mehr berechenbar ist und man sich plötzlich im Offenen und Freien befindet – das kommt bestimmt im nächsten Workshop dran.

Florian Scheibe: Kollisionen. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2016; 377 S.; 19,95 €, als E-Book 15,99 €