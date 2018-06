Jens Spahn hat in dieser Woche einen sehr bedenkenswerten Satz gesagt: Angesichts der guten Konjunktur und ständig steigender Steuereinnahmen müsse selbst der "linkeste Keynesianer" erkennen, dass nun die Zeit gekommen sei, "endlich mal Schulden zurückzuzahlen". Bedenkenswert ist dieser Satz, weil Jens Spahn natürlich weder ein Linker ist noch ein Keynesianer, sondern Finanzstaatssekretär unter Wolfgang Schäuble und Mitglied im Präsidium der CDU. Aber indem Spahn zumindest rhetorisch die Position des Gegners einnimmt, zeigt er auf, was möglich wäre, wenn die Parteien aus den eingeübten Ritualen im Streit über den Umgang mit dem riesigen Überschuss im Staatshaushalt für einen Augenblick ausbrächen.

Denn es stimmt ja: Es ist vielleicht wirklich die Zeit, Schulden zu tilgen. Es ist aber auch die Zeit, die deutsche Finanzpolitik endlich so auszurichten, dass sie das Land nach vorne bringt und nicht zum Dogma wird.

SPD-Chef Sigmar Gabriel hat nämlich nicht unrecht, wenn er auf den "riesigen Sanierungsstau bei Schulen, Straßen und beim Ausbau des schnellen Internets" verweist. Seit Jahren investiert die öffentliche Hand in Deutschland im Verhältnis weniger, als andere Länder es bei sich tun. Und wenn – wofür vieles spricht – die These stimmt, dass die Welt am Beginn eines Zeitalters erheblicher technologischer und politischer Umwälzungen steht, dann wird der Staat künftig eher mehr als weniger Geld für Verteidigung, Terrorabwehr oder die Lösung der Flüchtlingsfrage aufwenden müssen.

Der Überschuss im Bundeshaushalt beläuft sich auf 6,2 Milliarden Euro. So viel Geld sinnvoll auszugeben ist keine triviale Angelegenheit. Polizisten müssen ausgebildet, Straßen und Schulen geplant und gebaut werden, was angesichts ausgedünnter Verwaltungen und voller Auftragsbücher im Bausektor zum Teil schlicht nicht möglich ist. In deutschen Großstädten kann schon die Suche nach einem Klempner für eine kaputte Dusche einige Wochen in Anspruch nehmen.

In vielen Fällen rufen die Kommunen deshalb nicht einmal die Fördergelder ab, die ihnen für neue Investitionen zur Verfügung stehen. Die sozialdemokratische Forderung nach mehr Investitionen jetzt dient deshalb eher der Mobilisierung der eigenen Klientel als der Allgemeinheit.

Das gilt auch für die Steuerpläne der CSU. Die Deutschen insgesamt zahlen heute – gemessen an der Wirtschaftsleistung – nicht mehr Steuern als vor dreißig oder vierzig Jahren. Die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen könnten etwas mehr Geld vom Staat womöglich gut gebrauchen, doch sie zahlen oft überhaupt keine oder geringe Steuern und würden deshalb von einer Entlastung nicht oder nur wenig profitieren. Diesen Menschen würden vor allem niedrigere Sozialbeiträge helfen, aber auch hier würden, wenn die Sache finanzierbar bleiben soll, bestenfalls ein paar Euro im Jahr herausspringen.

Aus diesem Grund hat Spahns Plädoyer für die Schuldentilgung seine Berechtigung. Sie darf aber nur Teil der Antwort sein. Denn die Konsequenz aus der Tatsache, dass den Verwaltungen die Bauingenieure ausgehen, kann ja nicht sein, Schulen und Straßen vor die Hunde gehen zu lassen. Das Investitionsdefizit ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen Politikversagens. Deshalb kann es nur durch ein langfristiges Ausgabenprogramm behoben werden.

Der Staat müsste sich verpflichten, Jahr für Jahr einen bestimmten Betrag in den Erhalt und den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur zu stecken. Das bedeutet konkret: Wenn am Ende jedes Jahres so wie jetzt Geld übrig ist, werden Schulden getilgt. Wenn aber einmal Geld fehlt, werden neue Schulden aufgenommen.

Zugegeben: Das wäre eine politische Mammutaufgabe. Aber das Land hat Erfahrung mit solchen Projekten. Vor ein paar Jahren hat die Bundesregierung eine Regel zur Begrenzung der Staatsverschuldung ins Grundgesetz geschrieben, um die Interessen der kommenden Generationen zu schützen. "Auf Schuldenbergen können keine Kinder spielen", hieß es damals.

Auf verfallenen Sportplätzen allerdings auch nicht. Eine marode Infrastruktur ist für die kommenden Generationen eine mindestens genauso große Bürde wie ein überschuldetes Gemeinwesen. Die politischen Konsequenzen aus dieser Erkenntnis zu ziehen – das wäre ein Projekt für die nächste Koalition.