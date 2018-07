Die Hamburger Parteien streiten über die Islamverbände der Stadt. Ihre Einschätzungen könnten unterschiedlicher kaum sein. "Das Maß ist voll", findet die Opposition. Islamische Vereine, mit denen der Senat zusammenarbeitet, hetzten gegen Israel und stellten sich gegen deutsche Werte. Die Kooperation gehöre schleunigst beendet. Und im Rathaus? Sieht man die Lage entspannter: "Der Senat beurteilt die Zusammenarbeit als konstruktiv und vertrauensvoll", hieß es zuletzt in einer Antwort auf eine Anfrage der CDU-Abgeordneten Karin Prien.

Was ist da los?

Hamburg hat 2013 einen Vertrag mit islamischen Verbänden geschlossen. Ähnliche Verträge unterhält der Senat auch mit den christlichen Kirchen und der jüdischen Gemeinde. Drei Verbände wurden zu Vertretern der Hamburger Muslime: der türkisch-islamische Dachverband Ditib, die Schura, also der Rat der Islamischen Gemeinschaften, und der Verband der Islamischen Kulturzentren. Geregelt wird im Vertrag zum Beispiel der Religionsunterricht. Er wird derzeit allen Schülern gemeinsam erteilt, die evangelische Kirche organisiert ihn unter Mitsprache der anderen Religionsgemeinschaften. Der Senat argumentiert, dass die muslimischen Gemeinschaften ohne den Vertrag sich vor Gericht ihren eigenen Religionsunterricht erstreiten könnten. Im Prinzip ist das möglich, wie das Bundesverwaltungsgericht 2003 entschied.

Schon heute findet in Hamburg ein Unterricht statt, auf dessen Inhalte die Behörden keinen Einfluss haben: Etwa 900 Schüler werden vom türkischen Konsulat in türkischer Sprache und Heimatkunde unterrichtet. Auch hieran gibt es Kritik, die Opposition fordert die Abschaffung.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 4 vom 19.1.2017. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit den Islamverbänden, die vielerorts als gelungen galt, nun aber in der Kritik steht. Der Grund: Die Partner des Senats geraten zunehmend in Verruf.

Mit Vorwürfen konfrontiert sieht sich schon seit Längerem die Schura, in deren Vorstand etwa Ajatollah Reza Ramezani sitzt, der das Islamische Zentrum (IZH) leitet, den Trägerverein der blauen Imam-Ali-Moschee an der Alster. Das IZH wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

Den Anstoß für die aktuelle Kritikwelle gab aber nicht die Schura, sondern Ditib. Sie ist mit 25 Moscheegemeinden in Hamburg und Schleswig-Holstein der stärkste Partner des Senats. Die Liste der Vorwürfe ist lang: Ditib-Imame sollen im Auftrag der türkischen Regierung in Deutschland lebende Anhänger von Erdoğan-Widersacher Fethullah Gülen ausspioniert haben. Zur Weihnachtszeit gab es Ärger, weil Mitglieder von Ditib-Jugendorganisationen im Internet Bilder verbreiteten, die einen muslimischen Mann zeigten, der dem Weihnachtsmann einen Schlag ins Gesicht verpasste. Dazu der Kommentar auf Türkisch: "Nein zu Silvester- und Weihnachtsfeiern". Und immer wieder wurde auf die engen Verbindungen Ditibs mit der türkischen Regierung hingewiesen.

Neu sind die Vorwürfe nicht, sie werden nun aber, wie die übrige Kritik, neu bewertet.

Die FDP lehnte den Vertrag schon 2013 als einzige Fraktion geschlossen ab. Nun fordert sie, den Vertrag aufzulösen. In eine ähnliche Richtung geht die CDU, die ein Gutachten in Auftrag geben möchte, das die Islamverbände auf ihre Zustimmung zu demokratischen Werten prüfen soll. Der CDU-Abgeordnete Dennis Gladiator, der 2013 noch für den Vertrag gestimmt hatte, ist schon jetzt für eine Kündigung: "Die Vorwürfe haben sich derart gehäuft, dass man sie nicht mehr tolerieren kann." Seine Stimme für den Vertrag sei an die Hoffnung gebunden gewesen, dass sich die Partner positiv entwickeln. "Das war offensichtlich nicht der Fall, jetzt ist es Zeit, den Vertrag zu kündigen."

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

Und im Senat? Erkennt man inzwischen an, dass die Lage angespannt ist. Eine Kündigung würde aber aus Sicht der Regierung mehr kaputt machen als helfen. "Beide Seiten sind der Auffassung, dass der Dialog fortgeführt werden soll und sich die Zusammenarbeit auch in schwierigen Zeiten bewähren muss", sagt Jörg Schmoll, Sprecher der Senatskanzlei.