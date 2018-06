Verleger, die selbst Bücher schreiben, haben was Sportliches. Sie setzen ihr literarisches Können einem Vergleich aus, bei dem die Chance, nur so mittelgut abzuschneiden, nicht gering ist: dem mit dem eigenen Verlagsprogramm. Ein Verleger, der als Autor seine Spitzenautoren in den Schatten stellt, dürfte die Ausnahme sein.

Es ist ein bisschen wie beim Fußballtrainer, der genau weiß, wie ein perfekter Elfmeter auszusehen hat, und auch weiß, dass er ihn selbst eher nicht ins Tor brächte. Macht ihm aber nichts. Gelegentlich hat er einfach Spaß daran, sich auf den Rasen zu stellen und zu kicken. Als Siegfried Unseld über die Bedeutung des Gingko im Werk Goethes schrieb, dürfte er sich nicht der Illusion hingegeben haben, ein zweiter Durs Grünbein zu sein. Er schrieb über den Gingko, weil er Lust dazu hatte. Und genau das, diese Spielfreude, merkt man Verlegerbüchern oft auch an; beispielsweise der unterhaltsamen, originellen, lehr- und gedankenreichen Stadterzählung Die Sonnenallee von Jörg Sundermeier.

Sundermeier leitet im Hauptberuf den in Berlin ansässigen Verbrecher Verlag. Er kann erwiesenermaßen fünf Stunden am Stück reden, erzählen, diskutieren und ist dank seines intellektuellen Temperaments und seines verlagspolitischen Engagements eine feste Größe im Literaturbetrieb. Sundermeier kann aber nicht nur sprudeln. Er ist ein ebenso feiner Beobachter, dem kein argumentativ wackliger Feuilletonartikel und kein Besitzerwechsel im Kiosk um die Ecke entgeht. Seit einiger Zeit wohnt er in Neukölln, dem Berliner Bezirk, den die mittlerweile beinahe mythische Sonnenallee durchquert. Bekannt wurde sie durch Leander Haußmanns gleichnamigen Film. Jeder Berlintourist begibt sich zum Hermannplatz, wo die Sonnenallee im Westteil der Stadt beginnt, um die Aromamischung aus Hipsterstil, Multikulti und Altberlin zu schnuppern.

Das alles kommt bei Sundermeier auch vor. Aber der Weg, den er geht, den er vielmehr mit der Buslinie M 41 abfährt, führt ihn über die ausgetretenen Milieupfade weit hinaus. Denn er erzählt entlang der Gesamtstrecke der fünf Kilometer langen Sonnenallee, vom lärmenden, menschendichten Hermannplatz bis zum bürgerlichen Bezirk Treptow-Köpenick mit seiner struppigen Architektur aus Kleingartenanlagen, einförmigen Wohnsiedlungen, sperrigen Industrieanlagen und raumschiffgroßen Hotelkomplexen.

Am Anfang des Buches stellt Sundermeier die These auf, die Sonnenallee sei ein Abbild der gesamten Stadt in verdichteter Mikroform. Nur legt sich diese These nicht als Korsett um den Text. Er ist stilistisch hervorragend, aber nicht angestrengt. Das Buch eines Verlegers, dem etwas gelingt, gerade weil er sich als Autor nichts beweisen muss.

Jörg Sundermeier: Die Sonnenallee. be.bra Verlag, Berlin 2016; 142 Seiten, 10,– €