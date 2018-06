Das ZEITmagazin-Weihnachtspreisrätsel

Lösen Sie das aktuelle Rätsel online

Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

5 Außerordentlich akkuratlos wirkt’s, wie der zu Werke geht 10 Je höher die, desto dringender wohl der Wunsch, als 18 waagerecht aufzutreten 15 Klage vorm begrenzt gefüllten Kleiderschrank? Hilft bei allerlei Plattmachenschaften 18 Lebt auf großem Fuß, welcher fern vom Kopfe 20 Spiel für Körpersprachbegabte und Wörterbauer 21 Hebt den Eindruck, dass sich Einsatz lohne 22 Lässt seine Binnenlandesklippen ragen zwischen Weser und Leine 23 So setzte Kant an: Was will ich? (fragt der Verstand) Worauf kommt es an? (fragt die ...) Was kommt heraus? (fragt die Vernunft) 24 Ungutes von oben, in der Welt der Schuppentiere 25 Quert Taigaweiten zwischen Jenissei und Ob 26 Bei Caesars Schätzchen im Mittelpunkt, der Mann 28 Dass er stets lieferte wie ..., wär unser Wunsch an den perfekten Wunscherfüller 31 Bei Ariadne klein, bei ihrem Gatten groß 32 Anderswo geklaut: mögen verhindern, dass man uns kalte Schultern zeigt 33 Ohne Dame im Herzen wär er nur Er 35 Volksmunds Hinweis: Hinter den Bergen wohnen auch ... 36 Treibstoff der 32 senkrecht 38 Strichweise typisch für die Winter-Grade 40 Aufgabe von Leuten in Verschlüsselstellung 41 Glücklich ist derjenige, welcher sein Dasein seinem besonderen Charakter, Wollen und Willkür ... hat und so in seinem Dasein sich selbst genießt (G. W. Fr. Hegel) 42 Bildet sich beim Ansichtensammler, prägt seinen Lebensstil 43 Prägen Landes Umriss auf ihren Euro

Senkrecht:

1 Leuchteis könnte, verwirrungshalber, für so was sorgen 2 Gruppiert sich mal kolonnisiert, mal pulkig 3 Ein Kreis der Auserwählten bei Antwortenzählern 4 Schlittenfahrtrichtung 5 Sorgt beim Hin- und Hersehen für Wiedersehen: Entdeckung auf dem Türschild von Annasusanna und Otto 6 Zurückgelegtes – nicht nur für Jubiläumsbegehen 7 Meist eine süße Extralast, eines ersten Tages 8 Hat einfach alles, was das Theater hat, die Dame 9 Verbreitet Schall überschallschnell 11 Gepriesene Handlung: wenn Händler Preise ... 12 Wer lange ... sein will, muss früh ... sein (Sprichwort) 13 Bleiben unangetastet vom Oberflächenkratzer 14 Entfaltet seinen Nutzwert, in der warmen Saison vorzugsweise 16 Dabei denkt man viehleicht schon mehr an die volle Pfanne als an den vollen Trog 17 Thema der Gregorianik – auch Teil stadionärer Geräuschkulisse 19 Es entdecke jeder seine, es wird seinen Lebensmut ...! 25 Slowakisch-polnisches Gipfel-Treffen 27 Sprichwörtlich: Täglich neuer ... macht einen armen Mann 29 Man betreibt die Poesie nur ausnahmsweise ohne die 30 Als Kuchenformen auch entdeckt, kaffeehaltig ja ohnehin 32 Die ... nährt sich von dem, worüber sie sich freut (Augustinus) 34 Könnte Nachbarin von 8 senkrecht werden in einem neuen Funkeralphabet 37 Hose mit dem wird ja fast schon Oberoberbekleidung 38 Rohkost, nichtvegetarisch 39 Erhöht den EVP, zugunsten des BMF

Lösung von Nr. 2363 (ZEITmagazin Nr. 3/2017):

Waagerecht:

7 KOMOEDIE 11 "Rück weg!" und RUECKWEG 14 PALAST 16 ANGESCHLAGEN 19 ESSECKE 20 SCHWABEN 21 LASTERHAFT 24 HAENDLER 25 WAL "Moby Dick" 27 LESER 29 EARL-Grey-Tee 31 GANS 32 "in der TINTE sitzen" 34 LEGAT 36 LANG 39 NITRATE 42 VERSENKEN 43 VEREINE 44 VETO = ich verbiete (lat.) 45 polizeiliche und Zeitungs-ANZEIGE 46 PERFIDE 47 LANDZUNGE

Senkrecht:

1 SOLE, Salzwasser und = Sonne (ital.) 2 BOSSELN 3 WEGE 4 "bei jemandem auf den BUSCH klopfen" 5 das und die SCHWELLEN 6 REGELN 7 KARAWANE 8 der und die MAST 9 DACHSE In Er-dachse 10 INKA 11 RESTE 12 KLANG 13 GENESUNG 15 Fluss TER in Wal-ter 17 CHARTS 18 ABDANKEN 22 SATIRE 23 FREVEL 26 LITER 28 ELEVEN = 11 = elf (engl.) und Schüler 30 Elvis AARON Presley 33 TAN = Transaktionsnummer (im Homebanking) 35 GETAN 37 Fest-, Schlaf-ANZUG 38 "die erste GEIGE spielen" 40 Korallen-RIFF 41 TED in wan-ted 45 Volkslied "ADE zur guten Nacht"