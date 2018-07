Es geht ums Ganze. Um die Wurst und das Schnitzel. Um Brot und Milch. Um Gülle und Glyphosat. Wenn die Grüne Woche am Freitag in Berlin beginnt, lädt sie längst nicht mehr nur zu agrarischen Einblicken und kulinarischen Genüssen. Sie wird zum Austragungsort eines Richtungsstreits, der auf der Straße wie im Konferenzsaal tobt. "Wir haben es satt", werden die Umweltbewegten wieder rufen. "Wir machen euch satt", die Vertreter der konventionellen Landwirtschaft. Ernährungsexperten aus aller Welt diskutieren in Berlin, die Agrarminister der G20 sind hier verabredet.

Was sie alle eint: Sie wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Die Landwirtschaft, die auf ihren Äckern und in ihren Ställen immense Mengen CO₂ und Lachgas produziert, muss klimafreundlicher werden. Sie muss Boden, Wasser und Artenvielfalt besser schützen. Sie muss sich dem Bewusstseinswandel der Gesellschaft stellen, die die Haltung von Tieren zunehmend kritisch beäugt. Doch statt diese Gemeinsamkeiten anzuerkennen, bekämpfen sich die Lager.

Soll Landwirtschaft biologischer oder effizienter werden? Soll sie ihre Märkte regional oder global definieren? Wie soll sie mit den neuen Züchtungsmethoden umgehen? Wofür sollen die Subventionen aus Brüssel künftig vergeben werden? Woher soll das Futter kommen, wohin die Gülle gehen?

Längst bekämpfen sich die Kombattanten statt mit Parolen mit Gutachten, Grünbüchern und Strategiepapieren. Das Umweltbundesamt will Wurst und Schnitzel höher besteuern, um die Umweltkosten des Fleischkonsums auszugleichen. Agrarminister Schmidt möchte den Konsum stärken und Schweinefleisch in jene Multikulti-Kitas zurückbringen, aus denen es aus Rücksicht auf muslimische Familien fast verschwunden ist. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft setzt auf mehr Effizienz, um auf globalen Märkten konkurrenzfähiger zu sein. Greenpeace plädiert für die totale Abkehr vom Weltmarkt und will ganz Deutschland zum Bioland machen.

Die wortreichen Papiere mögen differenzierter sein als Straßenparolen. Aber sie ignorieren, was Experten längst wissen. Die alten Kämpfe zwischen Klein (gut!) und Groß (böse!), zwischen ökologischem und konventionellem Landbau – sie dienen der Profilierung von Lobbyisten, aber gewiss nicht dem notwendigen Wandel. Die beiden Lager haben mehr gemeinsam, als sie glauben machen – und beide trauen sich nicht zu sagen, was mehr Klima- und Artenschutz oder mehr Tierwohl bedeuten: dass Konsumenten und Steuerzahler dafür mehr Geld ausgeben müssen.

Die Landwirtschaft der Zukunft muss so vielfältig sein wie die Agrarlandschaften. Innovationen wie hochpräzise Ernte-Roboter und satellitengesteuerte Mähdrescher können die Annäherung beschleunigen. Um sich zu verbessern, sollte man voneinander lernen, statt sich zu bekämpfen: mehr Öko in Großbetrieben, mehr Effizienz auf dem Bioacker. Die Zeiten, in denen es nur Entweder-oder gab, sind vorbei.