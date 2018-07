Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 4 vom 19.1.2017. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

U-Bahn fahren, das könnte manchmal so schön sein. Wäre da nicht die Abwehrkette, die man beim Ein- und Aussteigen durchbrechen muss: Mitfahrer, die hinter den Türen stehen bleiben, als müssten sie den Eingang mit ihrem Körper verteidigen. Oder als gingen sie zumindest davon aus, dass nach ihnen niemand mehr den Wagen betreten und vor ihnen auch niemand ihn verlassen wolle. Was erst wirkt wie bewundernswertes Selbstbewusstsein – "Was kümmern mich die anderen? Ich bin ein Fels!" –, wirft nach dem fünften, sechsten Halt Fragen auf: Wieso ertragen Menschen das Anrempeln und die Rippenstöße, lassen sich Kinderwagen in die Beine rammen, inhalieren den Kaffee- oder Knoblauchatem der Einsteigenden – statt weiter durchzugehen, zu den Sitzreihen, wo es zwar eng ist, wo aber niemand steht? Wollen sie vorglühen für den Arbeitskampf im Büro? Sich bestrafen, wofür auch immer? Andere bestrafen?

Die Leute haben es eilig, sagt Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum: "Je näher ich an der Tür stehe, desto eher bin ich raus." Und dafür nähme man "Komforteinschränkungen" in Kauf. Wie die "Bahnsteigoptimierer" auch. Die steigen immer in den Wagen, der am Zielbahnhof genau vor dem Ausgang hält, weshalb manche Züge vorne und hinten erstaunlich leer sind, in der Mitte aber überfüllt. Treffen Türsteher und Optimierer aufeinander, droht das Chaos. Damit sich die Fahrgäste im Zug besser verteilen können, kann man in den neuen DT5-Zügen der Linien U3 und U4 von vorn bis hinten durchgehen und dort stehen bleiben, wo Platz ist – in der Hoffnung, auch schnell genug wieder rauszukommen. Denn das ist der zweite Grund. "Die Menschen stehen eher am Ausgang, weil sie Angst haben, den Ausstieg zu verpassen oder von hereinkommenden Fahrgästen zurückgedrängt zu werden", sagt Kreienbaum. Gefangen in der U-Bahn Richtung Niendorf-Nord: schreckliche Vorstellung! Deshalb gibt es bei öffentlichen Verkehrsmitteln einen Trend zu möglichst vielen möglichst breiten Türen; die Hochbahn-Busse haben bis zu fünf Stück. Die Zahl der Bus-Klaustrophobiker, die plötzlich meinen, sich panisch zum nächsten Ausgang durchschlagen zu müssen, ist entsprechend gering.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

Diese Entwicklung schafft Entlastung, gerade für die Gutmeinenden. Denn häufig ist es gar kein böser Wille, der zum Chaos führt. Viele bleiben aus Rücksicht an den Türen stehen, damit sie sich nicht an den Mitfahrern vorbeidrängen müssen – und vergrößern das Gedränge dadurch nur.