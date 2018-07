Im Januar 2014 meldete die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam, eine kleine Gruppe von 85 Superreichen besitze mehr Vermögen als die halbe Menschheit. Im vergangenen Jahr hieß es, inzwischen hätten 62 Milliardäre mehr Besitztümer zusammengerafft als die halbe Weltbevölkerung. Und in dieser Woche präsentierte Oxfam nun eine noch kleinere Zahl: Danach gehört acht Männern mehr als der halben Erdbevölkerung. Die Ungleichheit nimmt offenbar immer bizarrere Ausmaße an.

So erscheint es zumindest, wenn man die Schlagzeilen liest, die Oxfam jedes Jahr zum Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos produziert. Die Welt gerät aus den Fugen, von Jahr zu Jahr ein Stückchen mehr.

Kritiker wenden ein, die von Oxfam produzierten Zahlen seien falsch. Und ein Teil dieser Kritik ist auch gut begründet. So beruft sich Oxfam auf zwei verschiedene Quellen, die beide alles andere als zuverlässig sind. Die Zahlen zum Vermögen der ärmeren Hälfte des Planeten stammen aus dem Global Wealth Databook der Bank Credit Suisse. Sie sind zu einem erheblichen Teil Schätzungen und Hochrechnungen. Nur in 43 der von ihnen betrachteten Länder existiere eine "befriedigende" oder "gute" Datenbasis, räumen die Bankvolkswirte selbst ein. Dagegen sei die Datenlage in 125 Staaten "armselig" oder "sehr armselig", und für weitere 42 Länder liege überhaupt nichts vor. Da wird schon klar: Was man aus diesen Zahlen ableitet, kann allenfalls als grobe Schätzung gelten.

Die zweite Quelle, die Oxfam verwendet, ist die Milliardärsliste der amerikanischen Zeitschrift Forbes. Auch die darin enthaltenen Angaben stützen sich auf allerlei Annahmen und Vermutungen. Vor Jahren haben amerikanische Steuerprüfer einmal die nachgewiesenen Vermögenswerte verstorbener Reicher mit den Forbes- Zahlen verglichen und kamen zu dem Ergebnis, dass die Schätzungen der Journalisten rund 50 Prozent zu hoch lagen. Auch diese Quelle ist also alles andere als zuverlässig.

Niemand kann daher sicher sagen, ob wirklich acht oder 80 oder 800 Reiche so viel besitzen wie die ärmere Hälfte. Ein Trend lässt sich ebenfalls nicht seriös ablesen. Oxfam selbst stellt klar, dass der Sprung von 62 auf acht Superreiche, die so viel besitzen sollen wie die halbe Menschheit, vor allem methodische Gründe hat. Das Vermögen der ärmeren Hälfte sei viel kleiner als gedacht, hätten neue Datenquellen aus China und Indien gezeigt. Mit dem Vorjahr seien die neuen Zahlen nicht direkt vergleichbar.

Sosehr man die Zahlen auch kritisieren kann und sollte, eines ist trotzdem wahr: Die Ungleichheit auf dem Planeten ist enorm. Das lässt sich auch nicht damit wegwischen, dass diese Statistik manche Top-Verdiener in reichen Ländern wie den USA als arm ansieht, nur weil diese noch einen Studentenkredit abzahlen müssen. Solche Fälle, auf die Kritiker hinweisen, gibt es, doch sie fallen nicht ins Gewicht. So stammt nach den Daten von Credit Suisse nur ein Prozent der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung aus Nordamerika. Der allergrößte Teil lebt genau dort, wo man ihn vermutet: in Indien, China und Afrika. Dort verfügen die meisten Menschen noch immer nicht über nennenswerte Vermögen. Im globalen Maßstab heißt das laut Credit Suisse: Wer wenigstens den Gegenwert von 2220 Dollar (etwa 2080 Euro) auf der hohen Kante hat, gehört schon zur wohlhabenderen Hälfte auf dem Planeten.

Was folgt nun aus dieser enormen, wenn auch nicht genau bestimmbaren Kluft zwischen den Reichen und den Armen auf der Welt? Muss man sie einfach hinnehmen? Sicher nicht. Die Frage ist, was hilft. Oxfam fordert eine weltweite Mindeststeuer für Konzerne und Sanktionen gegen Steueroasen. Beides erscheint wünschenswert, ist aber schwer durchsetzbar. Weltweite Übereinkünfte, ausgerechnet beim Thema Steuern?

Eine schnelle Lösung gibt es jedoch nicht. Wirklich verringern kann die Kluft nur, wer den Wohlstand in Indien, China und Afrika anhebt. Zumindest in China und weiten Teilen Asiens sind die Einkommen auch schon deutlich gestiegen, der Globalisierung sei Dank. Hunderte Millionen Menschen haben die bitterste Armut hinter sich gelassen, wie auch Oxfam konstatiert. Ob die Armen weiter aufholen, hängt zuallererst von den Regierungen in Peking, Neu-Delhi, Kairo oder Kinshasa ab.

Auf der anderen Seite ist interessant, dass fünf der acht Ultrareichen ihr Geld in Märkten verdient haben, in denen sie eine marktbeherrschende Stellung erreichen konnten: Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon), Carlos Slim (Telekommunikation) und Larry Ellison (Oracle). Bessere Instrumente zum Schutz des Wettbewerbs könnten helfen, die extreme Vermögenskonzentration zu verhindern. Höhere Steuern für die Reichen wären auch ein Mittel. Aber sechs der acht Extremstvermögenden sind US-Amerikaner. Und deren Mitbürger haben sich mit der Wahl Donald Trumps gerade erst gegen solche Steuern entschieden.