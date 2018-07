Es gibt im Alter ein Heimweh nach Erotik. Adolf Muschg kennt es in seinen Romanen und vor allem Martin Walser, der im März 90 Jahre alt wird. Trieb- und Schreiblust umfangen einander und schaukeln sich dialektisch hoch. Seltsam abgehoben wirken Alterswerke. Und dennoch suchen sie alle das Gleiche: Das Wort soll Fleisch werden. Körper, noch einmal. Da sein. Hier und jetzt. Am Anfang ist das Wort. Am Ende ist das Wort. Es sagt: Lass es nie enden.

Peter von Matt wird im Mai 80 Jahre alt. Zu seinem Geburtstag schenkt uns der Literaturprofessor ein neues Buch. Es heißt Sieben Küsse.

Küsst es sich denn mit 80 Jahren besser, inniger, bewusster? Es küsst sich wohl anders, denn es lebt und liebt sich anders, wenn man anfangen muss loszulassen.

Jean Améry, kaum 55, stellte an sich etwas Erstaunliches fest: Im Alter ist man sich seines Körpers so bewusst wie nie zuvor. Weil man ihn ständig spürt. Weil man fühlt, wie anfällig er ist, wie hinfällig, wie er schwindet. Und plötzlich diese Lust auf Lust. Auf Küsse, Bisse, Schmerz, Willkommen und Abschied, Resignation und Revolte, Jugend.

Sieben Küsse ist himmelweit von der Sex-und-Schleim-Prosa entfernt, die derzeit ihre Spur durch die Verlagslandschaft zieht. Himmelweit, das heißt: Peter von Matt erschließt neue Sphären. Er nimmt sich Werke von Virginia Woolf, F. Scott Fitzgerald, Gottfried Keller oder Marguerite Duras vor. Und sucht darin die "unabsehbare Wildnis der Glücks- und Unglückserfahrungen", wie es sie nur in der Literatur gibt, nur hier.

Born to be wild. Wer hätte das bei Professor von Matt gedacht? Doch seine Lust am Text ist hochsublimiert, sein Stil eher spröde, und wenn es zu Ausschweifungen kommt, dann allenfalls in die Geschichte. Sieben Küsse ist ein Professorenexzess. Er bezieht seine Lust aus sublimen Interpretationen, aus der Deutung literarischer Werke, die selber schon Sublimierungen sind – aber es ist und bleibt eine Lust.

Sex ist gut. Guter Sex ist besser. Raffinierter Sex ist wie gute Literatur: ein Spiel vom Verhüllen und Aufdecken, mit Freude am Verstecken und der Sehnsucht, gefunden zu werden.

Ein Roman ist ein diskreter Kontakthof, wo sich Autor und Leser zu einem Blind Date treffen können. Peter von Matt ist der Kuppler zwischen Werk und Leser. Ein vorzüglicher, weil er sich selber als Mensch von Literatur treffen lässt. Die Lust am Text ist gewiss eine der keuschesten. Aber berühren uns junge Mädchen, junge Knaben nicht gerade wegen ihrer Unberührtheit so stark?