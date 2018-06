Mit seiner Vorliebe für das Billige und Blöde hat es der Künstler Richard Prince weit gebracht. Ob es nun die Cowboys aus der Werbung sind oder Bikini-Mädchen auf Motorrädern, ob Krankenschwestern oder halbgare Cartoons aus der Tageszeitung – kein Sujet ist Prince zu vulgär, noch den größten Schrott der Populärkultur überträgt er auf seine Leinwände und erhebt ihn damit in den Rang der Kunst, von großen Museen gefeiert, für Abermillionen verkauft. Offenbar löst die extracoole Geste, mit der Prince jeden Anspruch auf Originalität und Sinn zurückweist, gerade beim geldbürgerlichen Publikum einen besonderen Reiz aus. Denn wer das Hässliche verehrt, darf sich all jenen überlegen fühlen, die von der Kunst noch Schönes und Wahres erwarten.

Doch jetzt ist der Zynismus mit einem Mal verpufft. Und das hat, wie sollte es anders sein, mit Donald Trump zu tun, in dem Richard Prince seinen Meister gefunden hat. Im Wettbewerb um Abscheulichkeit und Hohn unterliegt die Kunst dem Präsidenten, und der Künstler räumt kleinlaut das Feld.

Wie wäre es sonst zu verstehen, dass Prince sogar bereit ist, Teile seines Œuvres zu widerrufen? Gerade erklärte er eines seiner Bilder für null und nichtig, darauf zu sehen: Ivanka Trump, Model und Präsidententochter, wie ihr gerade die Haare schön gemacht werden. Das Foto hatte sie selbst geknipst und ins Netz gestellt, der Künstler machte es sich zu eigen – Appropriation-Art! –, ließ es auf Leinwand drucken und verkaufte es an wen? An Ivanka.

Nun aber will Prince von der Promi-Kunst-Direktvermarktung nichts mehr wissen. Ihm, dem Amoralisten, scheint das Ganze plötzlich unheimlich zu sein. Aus Protest gegen Trump entziehe er dem Werk seine Autorschaft, ließ er wissen, und zahle das Geld zurück. Künftig sei das Bild nur noch Fake-Art, eine Fälschung.

Bislang kannte man solche Rückrufaktionen eher aus der Autowelt, und tatsächlich hat es in der langen Geschichte der Kunstvernichtung noch keinen Fall gegeben, der ähnlich schmerz- und rückstandsfrei vonstattenging wie dieser. Verblüffende Logik: Wer als Künstler wie ein Magier auftritt, der per Fingerschnippen noch die grausigsten Nicht-Kunstdinge in ein begehrenswertes Kunst-Etwas verwandelt, dem ist auch die Umkehrung möglich. Und wer weiß, vielleicht kommen die Erben von Marcel Duchamp demnächst auch auf die Idee, dessen berühmtes Urinal in den Sanitärhandel zurückzuschicken.

Es stimmt schon, Prince’ erzieherisch gemeinte Enteignung wirkt hilflos. Sollte sie aber Schule machen und verfielen andere Künstler auf die Idee, ihre Kunst nicht länger nur als Schmuckstück am schrumpeligen Hals des Kapitals zu begreifen – viele Sammlungen der Welt stünden halb leer. Ein hässlicher Gedanke. Und ein schöner.