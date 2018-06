Rummelplätze

Es begann vor drei Jahren, an einem Abend im November. Ich kam von einem Besuch bei meiner Mutter, die im Krankenhaus lag. Ich lief durch die Straßen des Hamburger Karoviertels und suchte nach Ablenkung. Irgendwas! Bitte! Plötzlich stand ich vor dem Eingang zu dem großen Rummelplatz, der in Hamburg Dom heißt. Kurz danach saß ich in einem Achterbahnwagen. Es ging sofort steil nach oben. Oh weh. Das hatte ich so gar nicht in Erinnerung. Offenbar hatte sich seit meiner letzten Rummelplatzerfahrung vor 15 Jahren etwas in mir verändert. Ich hatte Angst. Ich dachte an lose Schrauben und feste Erdanziehung. Ich dachte: Wenn du jetzt hier rausfällst – was für ein lächerlicher Tod. Es war schrecklich. Aber irgendwie auch gut. Ich schrie. Immer lauter. Und dann, irgendwann, lachte ich. Hinterher war ich wie ausgewechselt. Gelöst und frei.

Seither bin ich öfter auf dem Dom. Wenn meine Alltagswelt aus den Fugen gerät, brauche ich den totalen Kontrollverlust. Es muss ein Ruck durch mich gehen. Und Adrenalin. Dann schaltet sich mein Durchhaltewille wieder ein.

Einmal, im Sommer, bin ich gleich nach Feierabend hin. Der Tag im Büro war furchtbar gewesen. Also setzte ich mich in das schlimmste Gefährt, das der Dom zu bieten hat: einen leuchtenden Riesenarm, der Menschen in die Luft schleudert und sie dabei über Kopf dreht. Die Schreie kann man in der halben Stadt hören. Es war genau das, was ich brauchte: freier Fall, 50 Meter über Betonboden.

Als Kind habe ich Rummelplätze geliebt. Aber meine Sehnsucht war damals eine andere. Ich stand voller Hoffnung vor diesen Männern mit Los-Eimern und ließ mir klein gefaltete Nieten andrehen, weil ich es auf Plüschpferde abgesehen hatte, die größer waren als ich. Ich warf vergeblich auf Dosen, die nie fielen. Und mein Vater – ein Jäger – musste so lange auf behülste Drahtrosen schießen, bis ich bekam, was ich wollte. Oder eben nicht. Selbst mein Jäger-Vater traf nicht immer. Oder er rechnete mir vor, dass Lose für Plüschpferde ein Vermögen kosten. Manchmal flossen Tränen, weil ich doch so gerne etwas mitnehmen wollte von dieser verheißungsvollen Rummelwelt. Das hat sich geändert. Heute möchte ich dort etwas verlieren. Meine Angst vor dem Leben vielleicht. Vor all dem, was mich sonst so herumschleudert.

Claudia Wüstenhagen mag auch "Madame Bovary", Lieder von Leonard Cohen und die Innenseite von Kastanienhüllen

Noch immer berühren mich die Männer an den Kassen der Fahrgeschäfte, die einem die neonfarbenen Plastikchips in die Hand drücken. Diese Männer, deren Stimmen hallen wie ein Echo in den Alpen. Als Kind dachte ich immer, sie steuerten die Geräte mit ihrer Stimme. Manchmal hätte ich mir gern ein Autogramm geholt. Heute sehe ich in ihre verlebten Gesichter und denke: Hast du eigentlich eine Altersvorsorge, Junge? Und ehrlich gesagt auch: Ob du wohl alle Schrauben gut angezogen hast?

Vor Kurzem hatte ich ein Date auf dem Rummel. Wir waren in der Geisterbahn und im Riesenrad. Ich hatte von Studien gelesen, die zeigen, dass Menschen sich eher ineinander verlieben, wenn sie gerade auf wackeligem Untergrund stehen oder sonst irgendwie in Aufruhr sind und deshalb ohnehin Herzklopfen haben. Psychologen sagen dazu "emotionale Fehlattribution". Ich hatte den Dom nicht deshalb als Treffpunkt ausgewählt. Aber schaden konnte es ja nicht.

Der junge Mann, mit dem ich verabredet war, brachte mir ein Glas Erdbeermarmelade mit. Für die Geisterbahn. Denn es gibt nichts, "was die Qualen des Geistes so besänftigt wie Marmeladen", schreibt Héctor Abad in seinem Kulinarischen Traktat für traurige Frauen. Davon hatte ich meinem Begleiter erzählt.

Ob es nun an der Marmelade lag oder daran, dass ich mich in der Geisterbahn am Arm meines Begleiters festklammerte, weiß ich nicht. Vielleicht war es auch der Vollmond, der uns im Riesenrad beobachtete. Jedenfalls treffe ich den jungen Mann noch immer. Wir waren auch schon zusammen in dem leuchtenden Riesenarm, unter uns nur der blanke Beton.