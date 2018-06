"Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid – ich will euch erquicken", heißt es in der Bibel. So ähnlich stelle ich mir das im tschechischen Heilbad Teplice (früher Teplitz-Schönau) vor. In dessen Bäderbroschüre steht: "Bad Teplitz in Böhmen heilt den Bewegungsapparat mit 96,1 Prozent Erfolg." Wahrlich fast ein Wunder, nicht zuletzt wegen der so präzisen statistischen Erhebung. Gekrönte Häupter von Zar Peter dem Großen über den österreichischen Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi, bis zum deutschen Kaiser Wilhelm, Komponisten wie Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt und Wagner, die Maler Caspar David Friedrich und Ludwig Richter und Dichter wie Goethe, Hans Christian Andersen und Wilhelm Grimm – sie alle hofften, zu den 96,1 Prozent zu gehören, und gaben sich hier "die Klinke in die Hand", wie es weiter heißt.



Nach der Legende wurden die Heilquellen im Jahre 762 durch ein stark hinkendes Schwein entdeckt, das sich von der Herde entfernt hatte und plötzlich sogar munterer als die anderen herumsprang. Wie dem Schweine, so dem Menschen! Nach diesem Loblied erkläre ich vorsichtshalber, dass ich keinerlei Interessenverflechtung mit den Teplitzer Heilquellen habe, außer meiner zufälligen Geburt 1943 in Teplice.

Beim Open 2016 wurde der ukrainische Großmeister Yuri Solodownitschenko geteilter Sieger, auch weil er als Weißer die Chinesin Zhao Xue mit einer schönen Kombination nebst prächtigem Auftaktzug besiegte. Wie kam’s?

Lösung aus Nr. 3:

Mit welcher Kombination konnte Weiß in drei Zügen matt setzen?

Nach dem Läuferopfer 1.Lh7+! gab Schwarz schon auf, weil das Matt durch 1...Kxh7 2.Dh5+ Kg8 3.Dh8 unvermeidlich ist