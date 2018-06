Heute läge der Mann absolut im Trend. Er war nur etwas zu früh dran, um die 5.000 Jahre: Ötzi, die Gletschermumie aus den Südtiroler Alpen. Vor zwei Jahren haben Forscher die dünne schützende Eisschicht auf seiner Haut weggetaut und insgesamt 61 Tattoos gezählt. Der ewige Körperschmuck war nicht nur im jungsteinzeitlichen Europa angesagt. Auch die Maya in ihrer Blütezeit machten sich fein, indem sie Farbe unter die Haut brachten. Genauso die Maori in Neuseeland, bis heute.

Die Faszination für Tattoos hat in der Moderne einen neuen Höhepunkt erreicht. In Deutschland ist etwa jeder Zehnte tätowiert, von den 16- bis 29-Jährigen fast jeder Vierte. Die meisten belassen es so wie Ötzi nicht bei einem einzigen Tattoo, sondern färben sich die Haut auf einer Fläche von etwa der Größe eines DIN-A5-Blattes mit Pigmenten.

Dass das Stechen eine Verletzung der intakten Haut bedeutet und damit aus medizinischer Sicht ein Infektionsrisiko darstellt, ist wohl jedem klar, der sich in ein Tätowierstudio begibt. Was weniger gut bekannt ist: Oftmals ist ungewiss, welche Substanzen in der Tattoofarbe enthalten sind und was damit im Körper passiert. Kosmetikprodukte wie Cremes und Lotionen, die nur auf die Haut aufgetragen werden, unterliegen hierzulande strengen Zulassungsregeln. Dagegen kontrolliert niemand systematisch die Qualität und Verträglichkeit von Tattoofarben – obwohl sie nicht auf, sondern unter die Haut appliziert werden. Seit etlichen Jahren schon steht dieses Problem im Raum, verlässliche Zahlen und Fakten gibt es aber nur für die akuten, augenscheinlichen Beschwerden.

So behandelt ein aktueller Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle (GFS) der Europäischen Kommission auf 17 von 113 Seiten die Gesundheitsrisiken und -beschwerden durch Tattoos. Etwa zwei von drei frisch Tätowierten berichten demnach von Rötungen oder Schwellungen, die jedoch in der Regel rasch wieder abklingen. Solche Symptome sind die natürliche Reaktion des Körpers darauf, dass der Tätowierer mit der Nadel die Haut verletzt hat. Hartnäckigere Konsequenzen wie Infektionen oder Allergien sind seltener, laut Bericht kommen sie aber immerhin bei etwa sechs Prozent vor.

Die Farbe wandert in den nächsten Lymphknoten

Ärztlich beraten lässt sich aber nur ein Prozent aller Tätowierten. Dabei kann eine allergische Reaktion im schlimmsten Fall lebensgefährlich werden, wenn der Körper überempfindlich auf einen Inhaltsstoff der Farbe reagiert. Problematisch ist dann vor allem, dass die auslösenden Substanzen nicht schnell und einfach entfernt werden können.

Das Ziel des Tätowierers ist es, die Farbpigmente dauerhaft in einer bestimmten Schicht der Haut zu deponieren. Elektrische Tätowiermaschinen stechen dazu die Nadel bis zu mehrere Tausend Mal pro Minute in die Haut. Sie dringt durch die oberste Schicht (Epidermis) in das eigentliche Ziel ein, die darunterliegende Lederhaut (Dermis). Manchmal gelangt sie bis in die Unterhaut (Subkutis).

Tattoofarben Bunt – und gefährlich Tattoofarben tragen schillernde Namen wie "Indiana Black", "Intense Yellow" und "Dragon Red". Außer knallbunten Pigmenten können darin allerdings auch unerwünschte Zusätze stecken. Immer wieder haben Forscher in den letzten Jahren potenziell gefährliche oder giftige Inhaltsstoffe in Tätowierfarben nachgewiesen – beispielsweise Verunreinigungen mit Schwermetallen wie Arsen, Nickel oder Kobalt. Bei Untersuchungen in der Schweiz wurden in 14 Prozent der Farben verbotene Konservierungsstoffe identifiziert. Wissenschaftler und Behörden sind zudem auf Nanopartikel gestoßen, deren Wirkung im menschlichen Körper sich nur schwer vorhersagen lässt. Auch Krankheitserreger wie Bakterien und Viren wurden schon gefunden. Schädlich sind außerdem möglicherweise instabile Farben, denen der chemische Zerfall droht: Bestimmte rote oder gelbe Pigmente reagieren zu Spaltprodukten, die wiederum schädlich sein können.



Millimeter entscheiden darüber, in welcher Hautschicht die Farbpigmente landen und was danach mit ihnen passiert. In der Epidermis beispielsweise beginnt die Tattoofarbe nach einigen Wochen zu verschwinden, weil sich die Hautzellen dort ständig erneuern. In der untersten Schicht kann die Nadel Blutungen und Verletzungen auslösen, sodass die Farbe sich großflächig verteilt, statt an Ort und Stelle zu bleiben.