Wie gut ist die Strategie der Universität Hamburg? Wie kann sie ihre Geistes- und Sozialwissenschaften weiterentwickeln? Diesen Fragen sind die Gutachter des Wissenschaftsrats im Auftrag der Stadt nachgegangen. Am Montag wurden die Ergebnisse veröffentlicht.

DIE ZEIT: Herr Professor Lenzen, der Wissenschaftsrat fordert, die Universität solle "allen ihren Fakultäten die gebührende Aufmerksamkeit schenken". Wen haben Sie bisher vernachlässigt?

Dieter Lenzen: Niemanden.

ZEIT: Das steht wörtlich so in dem Gutachten.

Lenzen: Dann ist nicht die Universität gemeint. Das richtet sich an das Land. Vor zehn Jahren, also vor meiner Amtszeit, hat das Land bei den Geistes- und Sozialwissenschaften massiv gekürzt. Wir haben die Geistes- und Sozialwissenschaften intern immer gefördert – gerade in den letzten Jahren.

ZEIT: Die Geisteswissenschaften sind in der Forschung deutlich schwächer als die Naturwissenschaften.

Lenzen: Die Kolleginnen und Kollegen der Geisteswissenschaften haben schon viel erreicht. Es gibt einige hervorragende Bereiche, etwa die Erforschung von Manuskripten, die Kunstgeschichte, die Soziologie und andere. In weiteren Feldern haben wir die Chance, hervorragend zu werden. Das dauert aber: Wenn die Politik einmal etwas versaut hat, braucht man 15 oder 20 Jahre, um es wieder herzurichten.

ZEIT: Es gibt 130 Studiengänge in den Sozial- und Geisteswissenschaften, teilweise sehr spezialisiert. Der Wissenschaftsrat zweifelt, ob die Absolventen überhaupt Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.

Lenzen: Zu Unrecht, Geisteswissenschaftler haben ähnliche Chancen wie Naturwissenschaftler.

ZEIT: Der Master in Koreanistik hat vier Studenten, zwei sind für Ethiopian Studies eingeschrieben. Braucht man diese Studiengänge überhaupt?

Lenzen: Aber sicher. Wir müssen unterscheiden zwischen Fächern und Studiengängen. Es gibt sehr viel weniger Fächer als Studiengänge. Der Wissenschaftsrat schlägt vor zu prüfen, ob man Bachelor-Studiengänge zusammenlegt, die sich dann in speziellere Master-Studiengänge aufgliedern. Das werden wir prüfen lassen.

ZEIT: Warum braucht die Uni die kleinen Fächer?

Lenzen: Sie sind das Kleinod jeder Universität, weil sie es erlauben, Expertise in immer wichtigeren Bereichen zu erwerben. In der Koreanistik beispielsweise entsteht Expertise über die Kultur einer Weltregion, die von Bedeutung ist.

ZEIT: Die Zahl der Absolventen der Uni Hamburg ist nur halb so hoch wie die Zahl der Erstsemester. Das deute auf "Probleme im Studienverlauf" hin, formuliert der Wissenschaftsrat höflich. Haben Sie zu viele Studienabbrecher?

Aus diesen Zahlen kann man das nicht schließen. Als ich noch in Berlin war, habe ich das einmal untersuchen lassen: Dort hat laut Statistik auch etwa die Hälfte der Studenten ihr Studium abgebrochen. Von den Abbrechern ist allerdings die Hälfte an eine andere Universität gewechselt, ein Viertel wechselte das Fach. Das heißt, nicht jeder zweite, sondern jeder achte Student hat das Studium abgebrochen. Wir untersuchen das jetzt auch in Hamburg.

ZEIT: Warum erst jetzt?

Lenzen: Das Hochschulgesetz wurde Ende 2014 geändert, davor ging das aus Datenschutzgründen nicht. In vier Jahren wissen wir mehr.

Das Konzept der Uni Hamburg ist die "Nachhaltigkeit". Der Wissenschaftsrat fürchtet, dieser Begriff könnte zur "Leerformel" verkommen. Wie wollen Sie das verhindern?

Lenzen: Das hat der Wissenschaftsrat nicht gesagt.

ZEIT: Wörtlich heißt es, der Begriff berge die Gefahr, "zumindest in Teilen als Leerformel wahrgenommen zu werden".