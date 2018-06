Mit 24 Jahren wurde Marx Chefredakteur der "Rheinischen Zeitung" in Köln. Die Auflage verdoppelte sich im ersten Jahr, dann wurde die Zeitung verboten

Marx war ein Romantiker. Er las die Werke William Shakespeares und schrieb seiner Frau Jenny Liebesgedichte

Anhänger lobten Marx als brillanten Rhetoriker. Kritiker lästerten über seine Aussprache: Er lispelte und sprach mit starkem Trierer Dialekt

Seine Haarpracht war schon zu Lebzeiten legendär. "Jemand, dem dickes schwarzes Haar aus Wangen, Nase und Ohren quoll", so beschrieb ihn ein Zeitgenosse

1848 gründete Marx die "Neue Rheinische Zeitung" – mit dem Geld von Kapitalisten, Kölner Bankiers und Kaufleuten, die seine liberalen Ideen teilten

Marx’ Werke wurden weltweit Hunderte Millionen Mal verkauft. Zu Lebzeiten aber war er ständig pleite. Schließlich schenkte ihm Engels 350 Pfund pro Jahr

Einmal bewarb sich Marx als Schreibkraft bei einer Eisenbahngesellschaft. Er bekam eine Absage – wegen seiner völlig unleserlichen Handschrift

"Ich bin so weit, dass ich in fünf Wochen mit der ganzen ökonomischen Scheiße fertig bin", schrieb Marx 1851 über "Das Kapital" an Engels. Er brauchte noch 16 Jahre