Was ist das, eine Katze? Ein Pol der Ruhe? Ein Couch-Gefährte für lauschige Abende? Ein eleganter Freund auf Samtpfoten? Oder doch nur ein Killer mit angeborenem Jagdinstinkt, der nicht anders kann, als seine Krallen in alles zu bohren, was zuckt und kleiner ist als er selbst – wie süße Spatzen oder putzige Mäuse? Bei Katzen scheint es, ähnlich wie bei der Frage nach dem richtigen Fußballverein, keine Graustufen zu geben. Es gibt nur Entweder-oder. Liebe oder Hass. Deswegen wird die Diskussion um eine vermeintliche Katzensteuer derzeit auch entsprechend verbittert geführt.

Ein Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatte die Frage aufgeworfen, warum Hundebesitzer sich an alle möglichen Vorschriften halten müssten, "während Katzenfreunde sich keinen Deut darum scheren, was ihr Stubentiger alles anrichtet".

Der Deutsche Jagdverband fand die Überlegung nicht schlecht, und die Bild- Zeitung fragte sogleich: "Werden bald Mäuse für Miezen fällig?" Es geht also darum, Halter von Katzen ebenso zu besteuern wie Hundebesitzer. Schließlich belasteten beide Tierspezies die Umwelt.

Der Befund stimmt zwar, die Forderung ist in ihrer Pauschalität aber zu schlicht. Denn eine Steuer würde das Problem nur lösen, wenn sie auch steuernd wirkte.

Es gibt in Deutschland schätzungsweise zwei bis zweieinhalb Millionen halbwilde Katzen, die in Parks, Industriebrachen und Wäldern umherstreifen, weil sie oder ihre Vorfahren ausgesetzt wurden oder weil sie von ihrem Herrchen abgehauen sind. Diese Tiere müssen jagen, um zu überleben. Eine typische Katzendiät besteht zu knapp drei Vierteln aus kleinen Säugetieren, wie Ratten, Mäusen oder jungen Kaninchen, und zu einem Viertel aus Vögeln, darunter vom Aussterben bedrohte Arten wie Haubenlerche oder Rauchschwalbe.

Katzen fressen Ratten, Mäuse und unzählige Vögel – darunter vom Aussterben bedrohte Arten

Um zu vermeiden, dass dieses Heer an Streunern nicht ins Unermessliche wächst, müsste man allerdings an anderer Stelle ansetzen: bei der beliebten Hauskatze. Denn die halbwilden Katzen sind nur eine Minderheit. Das tatsächliche Problem sind ihre rund 13 Millionen domestizierten Artgenossen (wie viele es genau sind, weiß niemand, registrieren muss ein Katzenhalter sein Tier ja nicht). Diese in jedem Fall riesige Population von Raubtieren wird nämlich erst von uns zu Hause gefüttert und gepäppelt und pirscht dann da draußen herum und tötet.

Wir haben einen Jäger zum Kuscheltier gemacht und dabei vergessen, dass er trotz Streicheleinheiten seine Instinkte behält, dass er keinen Unterschied zwischen lästigen Nagern und gefährdeten Singvögeln macht. 13 Millionen Hauskatzen sind ein gewaltiges, aber von so gut wie all ihren Besitzern ausgeblendetes Umweltproblem.

Es dürfte bei einer Steuer also nicht darum gehen, die Stadtkassen aufzufüllen, sondern die Zahl der Tiere einzudämmen. Abhilfe könnte eine selektive Steuer schaffen, die nur einen bestimmten Typ von Tierhalter träfe: diejenigen nämlich, die ihre Lieblinge nicht kastrieren oder sterilisieren lassen wollen.

Ohne Kastration können sich erwachsene Tiere ungehindert fortpflanzen – in einem Jahr kann ein Weibchen problemlos zehn Junge großziehen, die wiederum nach fünf bis acht Monaten selbst geschlechtsreif werden. Eine Steuer auf unkastrierte Katzen würde zum einen dieser rasanten Ausbreitung Einhalt gebieten.

Zum anderen würde sie all jene Halter nicht belasten, die sich schon jetzt verantwortungsbewusst um ihre Tiere kümmern. Die selektive Steuer wäre gerecht, weil sie nur jene finanziell belastet, die nichts dagegen tun, dass ihr Tier unentwegt Nachwuchs in die Welt setzt. Außerdem würde die Entscheidung, ob eine Katze ins Haus kommt, besser überlegt werden als bisher, wenn ihre Anschaffung plötzlich um einiges teurer werden würde (eine Kastration ist nicht billig).

Noch einen weiteren Vorteil hätte eine Katzensteuer: Würden die Tiere kastriert werden, fehlten ihnen die entscheidenden Sexualhormone und somit der Fortpflanzungstrieb, der Kater zu Stinkbomben macht und Katzen rollig. Das Zusammenleben könnte einfacher werden, für Mensch und Katze. Und für die Haubenlerche sowieso.