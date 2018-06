Man kann ihn auch als einen "Tröster Gottes" sehen. Nehemia – mit diesem hebräischen Namen aus dem Alten Testament pries einer der bekanntesten Prediger der USA den neuen Präsidenten am Tag seines Amtsantritts. Pfarrer Robert Jeffress verglich Trump mit jenem biblischen Statthalter von Judäa, der Jerusalems Stadtmauern nach dem babylonischen Exil wieder aufbauen ließ. Gott, so erklärte Jeffress der Gemeinde, habe es damals gutgeheißen, schützende Mauern zu errichten. Und Gott habe nun auch Donald Trump auserwählt, um die Amerikaner in eine sichere Zukunft zu führen.

Leider ist Jeffress, Galionsfigur der Southern Baptists, kein frommer Präsidentenbewunderer, sondern ein protestantischer Provokateur, der sich in der Vergangenheit höchst anstößig über Muslime und auch Katholiken ausgelassen hat, so beschimpfte er die römisch-katholische Kirche als Sekte. Kurz vor seiner Amtseinführung hatte Trump an einem Gottesdienst von Jeffress in der Episkopalkirche St. John’s nahe dem Weißen Haus teilgenommen. Beim Gottesdienst zur Amtseinführung dann erschienen zahlreiche umstrittene Pfarrer der religiösen Rechten, und es zeigte sich einmal mehr die ambivalente Rolle der Religionsführer in den USA.

Viele von ihnen sind dafür berüchtigt, die politische Stimmung nicht etwa zu befrieden, sondern anzuheizen. So predigte Reverend Franklin Graham, der Sohn des legendären baptistischen Fernsehmissionars Billy Graham, nach Trumps Wahlsieg: Die Hand Gottes habe eingegriffen, um die Gottlosen und die Atheisten daran zu hindern, weiterhin "die Kontrolle über das Land auszuüben". Ist Trumps Sieg ein Sieg der Evangelikalen? Die Sache ist komplizierter.

So vermeldeten die Nachrichtenagenturen am Tag der Inauguration, der Gottesdienst in der großen Washington National Cathedral sei "historisch" gewesen – weil ein halbes Dutzend Religionsführer gemeinsam beteten. Die interreligiöse Zeremonie vereinte Vertreter von Protestantismus und Katholizismus, der griechischen Orthodoxie, des Judentums, der Mormonen, Hindus, Sikhs und Bahai. Ein namhafter US-Historiker musste zugeben: "Manche Amtseinführungen wurden von nur einem Religionsführer bestritten, andere von zwei oder drei – dies ist ein Rekord."

Doch schon am folgenden Tag gab es in der National Cathedral Streit. Üblicherweise wird jeder neue Präsident hier zum Gottesdienst eingeladen, doch diesmal protestierten viele Gemeindemitglieder: die christliche Tradition lasse sich nicht durch einen so unversöhnlichen Charakter wie Trump fortführen. Dieser hatte seine Rede zur Amtseinführung religiös aufgeladen, um seiner nationalistischen Agenda Nachdruck zu verleihen: "Die Bibel sagt uns, wie gut es ist, wenn die Völker Gottes zusammen in Einheit leben. Wir müssen unsere Gedanken offen aussprechen, unsere Meinungsverschiedenheiten offen diskutieren, aber immer Solidarität anstreben. Wenn Amerika geeint ist, dann ist Amerika absolut unaufhaltsam." Dann müsse niemand Angst mehr haben. "Wir sind beschützt von den großartigen Männern und Frauen unseres Militärs und der Sicherheitskräfte. Und, was am wichtigsten ist: von Gott." Am Ende der Rede sprach Trump die berühmten Worte: "Gott segne Amerika!" Aber was heißt Segen?

Gerard Mannion lehrt katholische Theologie an der Georgetown University in Washington zur Autorenseite

Seit über einem halben Jahrhundert nun leidet die amerikanische Gesellschaft unter der unheilvollen Grenzverwischung zwischen Glauben und Politik. Das Problem begann in den sechziger Jahren mit den Aufschwung der religiösen Rechten, befeuert vor allem durch evangelikale Christen, die sich für die antimodernen Ideen neokonservativer Denker begeisterten. In den siebziger Jahren erreichte die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft bereits einen mit heute vergleichbaren Höhepunkt – die Religion spielte dabei eine höchst unrühmliche Rolle, indem sie zum Verbündeten der Rechten avancierte. Viele politische Anliegen wurden religiös gerechtfertigt, der Glaube diente zur Mobilisierung neuer Wähler ebenso wie zum Einwerben von Spenden für die Politik. Ronald Reagans Regierung etwa machte den Evangelikalen den Hof, doch das Problem blieb keineswegs auf diese beschränkt – auch andere Konfessionen ließen sich in Dienst nehmen.

Die religionspolitische Rolle rückwärts kam durchaus überraschend. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Unterschiede zwischen den Glaubensgemeinschaften der USA sich immer mehr entschärft, während die politischen Kontroversen an Schärfe zunahmen. Religion wirkte als versöhnender Faktor. Doch das änderte sich mit dem Ausbruch des Kalten Krieges: Der "Kreuzzug gegen den Kommunismus" drängte die Religion sukzessive in den Vordergrund der US-Politik. Im Jahr 1956 wurde der Schwur In God We Trust zum Wahlspruch des Landes, im Jahr darauf erschien er erstmals auf Banknoten und nicht mehr nur als Prägung auf Münzen – wie seit 1864 üblich.

Das hatte Folgen auch für die Selbstdarstellung amerikanischer Präsidenten: Sie waren nun darauf angewiesen, die Sympathien der Glaubensgemeinschaften zu gewinnen. Einige blieben aufrichtig ihrer jeweiligen Tradition verpflichtet – vor allem Jimmy Carter, der für seinen langjährigen Einsatz als Sonntagsschullehrer einer Baptistengemeinde berühmt war, aber auch Barack Obama, aktives Gemeindemitglied der Trinity Church of Christ in Chicago.

Oft aber trennte der Glaube, statt zu verbinden. Der Trend dürfte sich unter der neuen Regierung Trump fortsetzen. Während seines Wahlkampfs fachte Trump immer wieder die Flammen des Glaubensstreits an: Schon 2015 hatte er die "vollständige und komplette Schließung der Grenzen für Muslime" gefordert, er positionierte sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und für ein striktes Abtreibungsverbot – zwei klassische politische Forderungen der Evangelikalen. Einzelne Vertreter von Trumps Konfession, der Presbyterianer, distanzierten sich zwar von seiner Rhetorik, und Gradye Parsons, einer der ranghöchsten Presbyterianer der USA, schimpfte: "Donald Trumps Auffassungen stehen nicht im Einklang mit den Grundsätzen, die sich unsere Kirche nach ausführlicher Beratung gegeben hat." Doch den Wählerbefragungen nach Trumps Sieg zufolge holte er in fast allen christlichen Glaubensgemeinschaften die klare Mehrheit der Stimmen, sogar die Katholiken stimmten überwiegend für ihn, wenn auch mit knapperer Mehrheit, während jüdische Bürger mehrheitlich Clinton wählten. Zu beachten bleibt: Bei einer Wahlbeteiligung von etwas mehr als 58 Prozent gaben etwa 97 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme nicht ab – und man kann davon ausgehen, dass sich auch unter diesen Nichtwählern viele gläubige Menschen befanden, vor allem Angehörige religiöser Minderheiten wie der Muslime. Noch am Tag vor Trumps Wahl hatten vor der großen Moschee in Washington extremistische Christen mit islamophoben Spruchbändern demonstriert.