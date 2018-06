Bald wird der Weltkrieg noch einmal enden, wenn nämlich niemand mehr da sein wird, der ihn erlebt hat. Dann wird sich alle Erfahrung, alle Erinnerung in Forschung, kollektives Gedächtnis und Geschichtspolitik verwandeln. Jetzt aber sind die Stimmen noch vernehmbar, die erzählen können, was war. Eine von ihnen ist Shlomo Graber, der heute 90-jährig in Basel als Kunstmaler lebt. Seit Jahrzehnten spricht er in den Schulen über sein Leben als jüdisches Kind, das in den tschechischen Karpaten geboren und über Jahre hinweg von seinem Großvater erzogen wird, das später im ungarischen Nyírbátor eine Lehre als Glaser macht, beim Schlosser abends für die Familie ein Zubrot verdient. Eines Tages wird der Junge mit Eltern und Geschwistern deportiert, nach Auschwitz. Er überlebt. Grabers Sprache hat, wider alle Wahrscheinlichkeit, die Mitteilungsfreude des Kindes bewahrt. Sein Geist hat sich, entschlossen und wie zum Schutz, in die letzten Worte verpuppt, die dem 17-jährigen an der Rampe die Mutter sagt: "Lass keinen Hass in dein Herz." Shlomo Graber entscheidet sich in diesem Buch, vieles Erlittene nicht zu berichten. Die Schlichtheit seiner zentralen Mitteilung, in der Greis und Kind verschmelzen, prägt sich tief, umso tiefer ein: Nicht zu hassen sind wir da. Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz von der sowjetischen Armee befreit. Bis sie das Lager bei Görlitz erreichte, in das Shlomo nach Todesmärschen gelangt war, vergingen Monate. Am 8. Mai 1945 war er frei.

Shlomo Graber: Der Junge, der nicht hassen wollte. Riverfield Verlag, Basel 2017; 220 S., 19,90 €