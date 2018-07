Bei Nachtwachen am Bett ihres kranken Vaters, den sie innig liebte, überkamen sie Halluzinationen und Angstzustände, dann Sprachstörungen, Neuralgien und Lähmungen. Nach seinem Tod verfiel sie in völlige Starre. Eine neuartige Therapie, der sie den Namen "Talking Cure" gab, ließ die Symptome verschwinden. Ob sie "geheilt" war, ist strittig. Jedenfalls lebte sie nach der Entlassung aus einem Sanatorium zurückgezogen bei ihrer Mutter, schrieb Kindergeschichten und Novellen und ließ sich zur Krankenpflegerin ausbilden. In einer regen Handelsstadt, in die sie umgezogen war, schloss sie sich sozialpolitisch engagierten Kreisen an. Im Auftrag eines Frauenvereins untersuchte sie die Lage jüdischer Familien, die vor Pogromen geflohen waren und in äußerster Not ihre Töchter an Zuhälter verkauften. Aus dieser Erfahrung heraus wurde der Kampf gegen Mädchenhandel, Zwangsprostitution und Frauenunterdrückung zu ihrem beherrschenden Thema. Sie gründete Kindergärten, Erziehungsheime und Bildungsstätten. Die Krönung ihres Lebenswerks sah sie in einem "Schutz- und Erziehungsheim" für "gefallene Mädchen". Dort praktizierte sie moderne, auf Selbstständigkeit gerichtete Sozialarbeit und verband sie mit der Einbettung in ihre Religion. Nur zögernd anerkannt von den liberalen Gläubigen, blieb das Heim ein Skandal für die Orthodoxen. Auch unter totalitärer Herrschaft gab sie ihr Heim nicht auf, dem Tode nah, verteidigte sie erfolgreich ein Mädchen, das sich abfällig über das Staatsoberhaupt geäußert hatte. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 4:

Hubert von Goisern (Hubert Achleitner), geb. 1952 in Goisern, Oberösterreich, gilt als Erfinder des Alpenrock. Er singt und jodelt, spielt Trompete, Klarinette, Gitarre, Klavier, Akkordeon, Mundharmonika und Alphorn. Seine jüngste CD "Federn" ist gerade erschienen