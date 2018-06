Tom und Paul haben sich einen Traum erfüllt: eine Dschungeldurchquerung. Nun sind sie mitten im Urwald und wissen nicht weiter. "Warum hab ich mir nur einen Mathematiker mitgenommen, das nutzt ja hier gar nichts", jammert Paul. "Als ob ein Banker hier mehr von Nutzen wäre", meint Tom. "Aber ich hab was rausgefunden: Geh mal durch Dickicht. " – "Was soll das denn heißen?", wundert sich Paul. "Na, das ist eine Alphametik, und wie jeder weiß, lügen Alphametiken nie!" Als sie sich durch das Dickicht gezwängt haben, erblicken sie eine kleine Siedlung. Hier die entscheidende Alphametik in ausgerechneter Form:

GEH x DURCH

-----------

TDDUG

DITKRR

DRHEGT

-----------

DICKICHT







Lösung aus Nr. 3:



Hinweis: Logelei erscheint im ZEITmagazin jetzt 14-täglich im Wechsel mit Sudoku