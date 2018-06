In Berlin wird mit wachsendem Entsetzen überlegt, wie Deutschland reagieren könnte, sollte Trump in den kommenden Tagen tatsächlich die amerikanischen Grenzen – und damit die US-Wirtschaft – abschotten. Das ist zwar nach internationalem Recht nicht erlaubt, aber was, wenn Trump einfach sagt: "So what"?

Das größte Problem: Deutschland ist stärker auf den Export in die USA angewiesen als umgekehrt. Der Wert der in Amerika verkauften deutschen Waren beläuft sich auf mehr als das Doppelte des Werts der in Deutschland verkauften amerikanischen Waren. Das bedeutet: Wenn die Amerikaner Strafzölle gegen die deutsche Automobilindustrie verhängen, dann macht das den deutschen Herstellern deutlich mehr zu schaffen als ein vergleichbarer Einfuhrzoll für amerikanische Produzenten, die den deutschen Markt beliefern.

Was also können Deutschland und Europa tun, wenn Trump ernst macht? Drei Strategien sind denkbar: angreifen, umarmen oder verteidigen.

Angreifen

Würden die Deutschen angreifen, also sich auf einen Handelskrieg einlassen, könnten sie den Amerikanern Verluste zufügen – vorausgesetzt die anderen europäischen Länder ziehen mit. Die EU müsste ohnehin einbezogen werden, da die Kommission in Brüssel für Handelspolitik zuständig ist. Sie könnte beispielsweise das Geschäft von Google und Facebook in Europa weniger lukrativ machen, indem sie neue Regeln für den Datenschutz erlässt. Bisher erlaubt der sogenannte Privacy Act multinationalen Unternehmen wie Google oder Facebook, ohne viel Aufwand Daten aus Europa in die USA zu transferieren. Würden die Europäer dieses Abkommen kündigen, träfe das die amerikanische Software-Industrie empfindlich. Sie müsste in Europa eigene Datenzentren aufbauen. Das wäre teuer und würde ihr Geschäft komplizierter machen.

Darüber hinaus könnte die EU die Zölle auf Walnüsse aus Kalifornien und andere Lebensmittel erhöhen. Das stünde zwar nicht in Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO), aber ein solcher Schritt würde die amerikanischen Bauern sofort und empfindlich treffen. Da die Landwirte in Washington über eine starke Lobby verfügen, würde der Druck auf Donald Trump wachsen.

Wären die Asiaten mit an Bord, könnte ein weiterer Effekt eintreten: Wenn sie weniger in die USA lieferten, träfe das gerade Amerikaner mit niedrigen Einkommen, weil diese besonders viele Waren kaufen, die in Niedriglohnländern hergestellt werden. Also genau die Leute, denen Trump mehr Wohlstand versprochen hat.

Die Wahrscheinlichkeit:

Sehr gering. In Berlin und Brüssel erinnert man sich: In den dreißiger Jahren geriet eine Eskalation der Zölle außer Kontrolle und verschlimmerte die Weltwirtschaftskrise. Zudem wird die britische Premierministerin Theresa May versuchen, alle schnellen Reaktionen gegen ihren neuen Verbündeten Trump zu bremsen. Das kann sie, denn noch sind die Briten in der EU.