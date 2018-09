Neue Fliegen lässt er sich am liebsten von Freunden schenken, ein paar Dutzend besitzt er schon. "Bunt gefällt mir", sagt Michael Hausfeld, auch wenn er bei seinen Reisen nach Deutschland leider oft nur schwarze Modelle finde. Und schwarz ist hier ja sonst schon alles: Der Anzug. Der Rucksack. Der Boden in der Kanzlei. Die Seele von Konzernen wie Volkswagen, mit denen sich Hausfeld auseinandersetzen muss. In dieser dunklen Welt fällt der Mann mit seinen bunten Querbindern besonders auf, was sicher ein Marketingvorteil ist. Schließlich sehen die Anzugträger in Hausfelds Geschäft ja sonst einer aus wie der andere.

Hausfeld ist Rechtsanwalt. Ursprünglich kommt er aus Washington, inzwischen tragen auch Büros in Boston, New York, Brüssel, London und seit einem Jahr eines in Berlin seinen Namen. Mal kämpft Hausfeld gegen Banken, mal gegen Softwarekonzerne, derzeit gegen Volkswagen und dafür, dass Zehntausende Käufer manipulierter Dieselfahrzeuge entschädigt werden. Oft tritt er in Justizpalästen auf, häufiger allerdings im Gerichtssaal der öffentlichen Meinung. Auch dort werden nämlich viele relevante Urteile gefällt, für deren Ausgang es mehr auf geschickte Kommunikation und gute Geschichten als auf juristische Finessen ankommt. Also braucht er Aufmerksamkeit. Die bekommt Hausfeld nicht nur für seine Binder, sondern auch für Sätze wie diesen, wenn er sich im Namen Zehntausender Autofahrer mit einem deutschen Großkonzern anlegt: "Mein Herz will Menschen helfen, mein Kopf sucht intellektuelle Herausforderungen."

Weniger Aufmerksamkeit zieht hierzulande Hausfelds Geschäftsmodell auf sich, das in seiner Heimat durchaus umstritten ist. "Klägeranwälte wie die Kanzlei Hausfeld exportieren gerade ihr Geschäftsmodell in alle Welt, und ich bin nicht sicher, ob Sie in Deutschland so etwas haben möchten", sagt Scévole de Cazotte vom Institute for Legal Reform, das zur amerikanischen Handelskammer in Washington gehört. "US-Sammelklagen sind sehr profitabel für einige Anwälte und extrem teuer für die betroffenen Unternehmen, bringen Verbrauchern aber wenig bis gar nichts."

Worum geht es Hausfeld?

Im Kanzleieingang einer Gründerzeitetage am Berliner Kurfürstendamm steht ein halbes Dutzend Mitarbeiter Spalier und wartet auf den Chef. Einer nimmt ihm nach der Ankunft den Rucksack ab, einige nicken ihm zu, während er vorbeischreitet, es wirkt wie eine Verneigung. Anfang 2016 hat Hausfeld dieses Büro eröffnet, noch in diesem Jahr plant er ein weiteres in Düsseldorf aufzumachen, es gibt viel zu tun in Deutschland, allein wegen VW. "Der US-Markt war klein im Vergleich zu Europa", sagt Hausfeld über seinen großen aktuellen Fall. "Eine halbe Million Fälle in den USA, mehr als acht Millionen Fälle in Europa." Wenn der Anwalt spricht, dann leise, fast haucht er seine Worte. Dabei wirkt der schlanke und drahtige Hausfeld auch so schon zerbrechlich. Es wäre allerdings ein Fehler, ihn deswegen zu unterschätzen.

Hausfeld könnte etwas gelingen, was hierzulande bisher unmöglich schien: Massenprozesse effizient zu bewältigen. Die deutsche Justiz bekommt das nicht auf die Reihe. Noch heute prozessieren 17.000 Aktionäre gegen die Telekom, weil diese vor 17 Jahren falsche Angaben im Börsenprospekt gemacht hat. Oft wurde schon darüber diskutiert, auch hierzulande Sammelklagen nach amerikanischem Vorbild zu ermöglichen. Nach einem gescheiterten Versuch im vergangenen Jahr arbeitet das Justizministerium nun an einer entschärften Version.

Hausfeld will am liebsten gar nicht auf die Entscheidung der Gerichte warten, er will verhandeln. Sein Ziel ist ein Vergleich, ein sogenanntes settlement – nicht etwa ein unvorhersehbares Urteil nach einem langen Instanzenzug. Nur in etwa 25 Prozent seiner Fälle erhebe er tatsächlich Klage, sagt er. Hört man sich in der deutschen Anwaltschaft nach Hausfeld um, fallen Sätze wie "völlig neue Streitkultur", "hohe Kompetenz", aber auch "endgültige Amerikanisierung des deutschen Rechtssystems".