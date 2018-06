"Ich halte es für gerechtfertigt, ein Schwein zu töten, damit man es isst. Wichtig für mich ist, dass dieses Lebewesen anständig gehalten wurde." © istockphoto.com

Frage: Herr Hofreiter, wir kommen gerade von McDonald’s – und haben dort sogar etwas Geld gelassen. Was sind wir jetzt in Ihren Augen? Dumm, verantwortungslos, fahrlässig?

Anton Hofreiter: Es steht jedem frei, zu essen, wo er oder sie will. Die Aufgabe der Politik ist es, dafür zu sorgen, dass McDonald’s ökologische und soziale Standards einhält.

Frage: Dann müssen wir kein schlechtes Gewissen haben?

Hofreiter: Als Politiker geht mich Ihr Gewissen erst einmal nichts an. Ich freue mich über jeden, der sich fair und ökologisch ernährt. Aber ich will keine Gesetze für den Küchentisch, sondern für den Stall.

Frage: Wie schön, dass Sie uns so leicht aus der Verantwortung lassen. Wir hatten uns das viel schwieriger vorgestellt mit dem Fressen und der Moral.

Hofreiter: Richtig ist: Nachhaltiger Konsum ist ein zentraler Hebel. Die Agrarwende funktioniert nur, wenn die Verbraucher mitmachen. Ich will die Verantwortung für ein völlig falsches System der industriellen Massentierhaltung aber nicht allein auf den Verbraucher abwälzen, dafür sind Politik und Industrie gefragt. Für Ihren Konsum tragen Sie die Verantwortung.

Frage: Finden Sie? Wer als Verbraucher billiges Fleisch isst, verschuldet millionenfaches Tierleid mit.

Hofreiter: Ich sage: Die Mehrheit des Parlaments verschuldet millionenfaches Tierleid mit!

Frage: Warum fordern die Grünen dann nicht, die Massentierhaltung sofort zu verbieten?

Hofreiter: Wir wollen raus aus der industriellen Massentierhaltung. Das geht nicht über Nacht, wenn man auch die Existenz der Bauern im Blick hat. Wir planen 20 Jahre für die Abschaffung ein. Das ist ambitioniert, aber realistisch.

Frage: Glauben Sie, dass es eine gesellschaftliche Mehrheit dafür gibt?

Hofreiter: Davon bin ich überzeugt. Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher machen sich ernsthafte Gedanken über die Zustände in unserer Lebensmittelproduktion. Umfragen zufolge wollen über 80 Prozent der Verbraucher mehr Tierschutz und eine artgerechtere Tierhaltung. Auch der wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik sagt: Die derzeitige Tierhaltung ist nicht zukunftsfähig.

Frage: 20 Jahre sind ganz schön lang. In der Zwischenzeit soll eine Kennzeichnungspflicht für tierische Produkte her.

Hofreiter: Wir wollen ein 3-2-1-0-System einführen. Sie als Verbraucher können dann auf einen Blick erkennen, woher Ihr Fleisch kommt, und Ihre eigene Gewissensentscheidung treffen. Es wäre das gleiche System wie bei den Eiern.

Frage: Sie wollen uns zu aufgeklärten Verbrauchern machen.

Hofreiter: Ich will Ihnen in erster Linie die Chance geben, selbst zu entscheiden, ob Sie ein mündiger Verbraucher sein wollen. Im Moment werden Sie bewusst von Etiketten in die Irre geführt, auf denen Sie fröhliche Kühe grasen sehen. In Wirklichkeit stammt das Fleisch dann aus der industriellen Massentierhaltung.

Frage: Also gut, Sie möchten, dass wir als Verbraucher unsere eigenen Entscheidungen treffen. Gleichzeitig wird uns aber ständig suggeriert, dass nur bestimmte Entscheidungen gesellschaftlich wünschenswert sind. Bio-Eier, Fair-Trade-Schokolade …

Hofreiter: Ich weiß nicht, wer Ihnen das suggeriert. Richtig ist: Das Bewusstsein für Lebensmittel hat wieder zugenommen. Darüber bin ich sehr froh. Denn wie wir uns ernähren, hat massive Auswirkungen: auf unseren Planeten, auf die Tiere, auf Menschen anderswo in der Welt. Diesen Trend muss die Politik für Veränderung nutzen. Und klar ist: Eine fair gehandelte Schokolade hat nun einmal den Vorteil, dass da keine Kinderarbeit drinsteckt. Das ist auch aus christlicher Sicht erstrebenswert. Das Gleiche gilt im Übrigen für einen ethischen Umgang mit unseren Mitgeschöpfen.

Frage: Gibt es nicht so etwas wie ein postfaktisches Ernährungsverhalten? Die Leute wissen doch schon jetzt, dass Bioprodukte gut sind. Trotzdem kaufen sie lieber etwas, was billig ist, ihnen und der Gesellschaft schadet. Wie soll da ein Kennzeichnungssystem helfen?

Hofreiter: Es ist die erste Voraussetzung. Mit einem klaren Kennzeichnungssystem lässt sich schon viel erreichen, das haben wir bei den Eiern gesehen. Heute gibt es fast keine frischen Käfigeier mehr im Laden. Es gibt daneben natürlich Rahmenbedingungen, die man gesetzlich regeln muss, die man nicht dem Verbraucher überlassen darf.