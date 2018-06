Während sich Thomas Tuchel nach dem 1 : 1 in der Gästekabine der Mainzer langsam sammelt, bevor er dieses verkorkste Spiel in der Pressekonferenz erklären wird, haben es sich seine Kritiker bereits im Fernsehstudio gemütlich gemacht. Vier Männer analysieren den Spieltag, ein Journalist und drei Fußball-Legenden, deren ruhmreichste Zeit längst vorbei ist.

Ob Tuchel der Richtige für Dortmund sei, lautet eine der Fragen des Moderators. Wohl eher nicht, glauben die Experten. Falscher Mann. "Tuchel", sagt BVB-Legende Michael Schulz, der sei halt nicht Klopp. "Er passt vom Typ her eigentlich nicht zu diesem Club. Diese eher ruhige und wissenschaftlich zurückhaltende Art ist etwas anderes." Und wie steht es um Schalke-Trainer Markus Weinzierl nach der 0 : 1-Blamage gegen Frankfurt? Auch der Falsche. Eigentlich, denkt man beim Zuschauen, wären wohl einzig diese Männer in der Lage, Titel zu holen. Merkt halt nur keiner.

Und so bleibt die Interpretation. Die gehört zum Wesen des Profifußballs wie das Spiel auf dem Platz. Sie macht den Sport politisch und für die Masse attraktiv. Durch sie hat der Stammtischkumpel das Gefühl, wenn er mitredet, dazuzugehören.

In den vergangenen Monaten blieb beim BVB der Erfolg aus. Zumindest fühlt sich das gerade so an. Faktisch steht Dortmund aktuell nicht schlechter da als in den Jahren 2012, 2013 und 2014 um diese Zeit: auf dem vierten Tabellenplatz. Das Gefährliche ist, dass Interpretation nicht nach Wahrheiten sucht, ihr Wesen ist die Spekulation.

Und so herrscht wenige Tage vor dem Spiel gegen RB Leipzig eine Stimmung, als wäre der Verein und allen voran der Trainer, der noch bis vor Kurzem als großes Genie galt, dem Untergang geweiht. Woran liegt das?

Einer der Beteiligten hat die Luke zum Innenleben des Vereins geöffnet, ganz kurz nur, doch lange genug, um den Spekulationen Nahrung zu geben. Als Dortmund ins Wintertrainingslager nach Marbella flog, schien jedenfalls noch alles in Ordnung. Seit der Rückkehr der Mannschaft nach Deutschland soll ein "Machtkampf" zwischen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Trainer Thomas Tuchel herrschen.

Ausgelöst wurden diese Schlagzeilen durch Interviews Watzkes, sie ließen die Interpretation zu, das Vertrauen des Vereins in seinen Trainer sei endlich. "Ich erwarte von allen Beteiligten, dass wir uns direkt für die Champions League qualifizieren", forderte Watzke. Platz drei also. Keine unanständige Forderung – solange man sie nicht so platziert, dass sie Zweifel zulässt. Aber der Vertrag mit dem Trainer wird bestimmt verlängert? Man müsse abwarten, wie diese Saison für den BVB verlaufe, und werde "anschließend das Gefühl entwickeln, ob das für beide Seiten auch über die drei Jahre hinaus Sinn ergibt". Überzeugung klingt anders.

Man würde Watzke gerne fragen, warum er die Luke geöffnet hat, was ihn dazu getrieben hat, in einer herausfordernden sportlichen Situation, in der gegenseitiges Vertrauen extrem wichtig ist, Spekulationen über einen möglichen Abschied Tuchels nach dieser Saison zuzulassen, obwohl dessen Vertrag bis 2018 läuft. Nach elf Jahren als Geschäftsführer kann man von Watzke erwarten, dass er sich über die Konsequenzen seiner Äußerungen im Klaren ist. Doch er will sich selber nicht dazu äußern. Mit "Best regards" lässt er über seinen Sprecher schriftlich mitteilen, alles sei gesagt, "inhaltlich absolut deckungsgleich" mit Thomas Tuchel. Da gebe es nun wirklich "keine Notwendigkeit für weitere Mediengespräche bzgl. dieser Thematik". Stimmt. Wieso sollte er auch? Machtstrategisch hat er sein Ziel erreicht, alle wissen nun: Er, Hans-Joachim "Aki" Watzke, ist hier der Chef!

Bis hierhin war das kleine Spektakel eine reine Machtdemonstration. Die scheint der ein oder andere patriarchalisch veranlagte Fußballmanager manchmal zu brauchen. Weil sich Tuchel jedoch auf das Theater der Eitelkeiten einließ und vor der Kamera beklagte, er sei erst spät in die Verpflichtung eines jungen neuen Spielers eingeweiht worden, konnte Watzkes One-Man-Show zum "Machtkampf" mit dem Trainer hochgejazzt werden. Und die Mutmaßungen nahmen ihren Lauf.