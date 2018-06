Fast vier Monate hat es gedauert, einen Nachfolger für die am 7. Oktober verstorbene Kultursenatorin Barbara Kisseler zu finden. Genug Zeit, um sich Namen angeblicher Anwärterinnen zuzuraunen: Monika Griefahn etwa, ehemalige niedersächsische Umweltministerin, oder Christa Goetsch, die ehemalige grüne Schulsenatorin. Manche glaubten, Dagmar Reim, bis vor Kurzem Intendantin des RBB, mache das Rennen.

Die lange Zeit bis zur Entscheidung spricht dafür, dass Olaf Scholz zunächst versucht hat, die Leitung der Kulturbehörde weiblich zu besetzen, womöglich in Übereinstimmung mit dem Idealtypus des kulturkonservativen Hamburg: eine kulturell versierte, am besten elegante Dame jenseits der Sechzig, die Charisma, Verwaltungswissen und Erfahrung in politischen Ämtern hat. Nur ist die Zahl der Frauen, die dieses Anforderungsprofil erfüllen, ziemlich überschaubar. Die meisten davon sitzen auf Posten, die zu attraktiv sind, um sie für zwei Jahre bis zur nächsten Wahl in Hamburg fallen zu lassen.

Das scheint auch Olaf Scholz gemerkt zu haben. Eigentlich wollte er an dem von ihm selbst ausgegebenen Prinzip festhalten, dass Staatsräte nicht zu Senatoren aufsteigen. So wollte er verhindern, dass sie die Arbeit ihrer Vorgesetzten hintertreiben, in der Hoffnung, Kalif anstelle des Kalifen zu werden.

Und nun ist Carsten Brosda der neue Kultursenator. Zugegeben: Den Staatsrat der Kulturbehörde, der seit 2016 die schwer kranke Kisseler vertreten hat, in diesem Amt zu bestätigen, ist wenig spektakulär. Aber es ist eine solide Entscheidung. Brosda habe sich in seinen Stellvertreterjob "mit einer Verve hineingestürzt, die ganz schön überzeugend ist", sagt etwa die Kampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard. "Mir persönlich ist das viel lieber, als dass jemand mit einem bekannten Namen kommt, der nicht im Thema drin ist."

Brosdas Werdegang klingt strebsam und arbeitsreich. Der Politikwissenschaftler hat über "diskursiven Journalismus" promoviert und für Olaf Scholz Reden geschrieben, als der noch Arbeitsminister im Bund war. Er hat die Abteilung Kommunikation des SPD-Parteivorstands geleitet und seit 2011 das neu geschaffene Amt Medien in der Hamburger Senatskanzlei.

Kann er auch weniger offiziell?

19. März 2016, Club Award im Klubsen, Hammerbrook. Brosda trägt dunklen Behördenanzug und wirkt auf der Bühne ein wenig wie der Verwaltungsbeamte, der sich mal locker macht. Aber der Auftritt gelingt: Er hält, den Erwartungen entsprechend, ein Plädoyer für die kleinen, eigentümergeführten Konzert- und Tanzschuppen, in denen die Stars von morgen ihre ersten Akkorde schrubben. Und er tut es mit echter Leidenschaft. Er sagt "uns" und "wir", als hätte er selbst irgendwo auf dem Kiez eine Kaschemme mit dicken Bassboxen. "Doktooor Carsten Brrrrosdaaaa!", röhrt Moderator Bernd Begemann ihm beim Abgang zu, als wäre er ein Preisboxer. Der Applaus hält lange an. Die zotteligen, gegelten, tätowierten und gestylten Clubbetreiber und Konzertveranstalter, sie scheinen Brosda zu mögen.