Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Als erstes Land der Welt will Dänemark einen "digitalen Botschafter" ernennen. Dieser Diplomat wird eher analog ausfallen, also durchaus aus Fleisch und Blut sein. Sein Job wird es aber sein, Beziehungen zu den Beherrschern der digitalen Sphäre, zu Konzernen wie Apple oder Microsoft, zu unterhalten. Vorerst ist dafür nur eine Planstelle im Regierungsbetrieb eingeplant, Mitarbeiter sind nicht vorgesehen. Das könnte den Gesprächspartnern des neuen Botschafters als Vorbild dienen, unterhalten sie doch ein eher gespaltenes Verhältnis zu ihren eigenen Mitarbeitern. Die diplomatische Pioniertat wird damit begründet, dass Konzerne heute als neue Nationen anzusehen sind. Will heißen, gute Verbindungen zu Apple sind für ein Land um einiges wichtiger als beispielsweise zu Gambia oder vergleichbaren Nachzüglern im globalen Wettbewerb. In einem Zeitalter, in dem Nationalstaaten Auslaufmodelle geworden sind, klingt das nach einem vernünftigen Ansatz. Daher wird man nicht mehr lange auf einen Ozean-Ambassadeur verzichten können. Das Meer ist ebenfalls ein wichtigerer Partner als so manches Binnenland und birgt mindestens so viele Geheimnisse wie Facebook. Nächster Schritt wäre ein Klima-Botschafter, der mit dem Ozean-Ambassadeur eng zusammenarbeiten müsste. Etwa wenn es um die Einhaltung des Meeresspiegels geht. Auch der Weltraum ist ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftspartner, wir importieren von ihm wertvolle Sonnenenergie. Aber auch schädliche Meteoriten. Die könnte ein Special Envoy to Outer Space möglicherweise wegverhandeln. Der letzte Schrei aber wäre ein Diplomat, der in ständigem Kontakt mit der Vernunft stünde. Ein rotes Telefon der Intelligenz. Das würde all die anderen Botschafter überflüssig machen.