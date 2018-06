Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 6 vom 2.2.2017. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Schilder haben in aller Regel eine klare Funktion. Sie schrecken ab, geben Hinweise, vermitteln Orientierung. Das gelingt nicht immer. In der Elbphilharmonie zum Beispiel stiften Schilder eher Verwirrung.

Die Form der Toiletten-Signets ist derart reduziert, dass die Wahl der richtigen Tür nur durch ein präzises Studium der Plakette zu gewährleisten ist. Ist dies das WC für die Männer? Oder zeigt die Darstellung eine Frau mit Faible für maskuline Outfits?

Zur gendermäßigen Ambivalenz kommt der Mangel an Toiletten als solcher. Das heißt, wenn man erst mal eine Toilette gefunden hat, muss man sich als Semiotiker beweisen. Und kaum hat man an der richtigen Stelle Platz genommen, fängt im Saal das Konzert an.

Die Stadt ist vermutlich machtlos. In irgendeinem Papier wird vermerkt sein, dass niemand die Toilettenschilder der Elphi neu gestalten darf. Es ist ja dort alles Design. Die Behörden starteten unterdessen eine Ausschilderungsoffensive. Fahrradstreifen zum Beispiel sollen an kritischen Kreuzungen leuchten. So gesehen, müssten die WC-Schilder der Elbphilharmonie glühen. Dort kreuzen sich sogar die Geschlechter.