Versöhnt verschieden

Wache Augen, fester Handschlag, ein offenes Lächeln und das gute Gefühl: Der meint es ernst. Der ist in diesem Moment ganz bei seinem Gegenüber. Das hat mich beeindruckt. Schon als ich bei der Generalaudienz beobachten konnte, wie herzlich sich Papst Franziskus einzelnen Menschen in der Menge zuwandte. Und dann im direkten Kontakt. Er begegnet einem auf Augenhöhe – egal, ob man als jugendlicher Pilger aus Argentinien oder als polnische Ordensschwester den Segen des Papstes sucht oder ob man als offizielle Vertreterin der EKD auf dem "Europäischen Stationenweg der Reformation" Rom besucht.

Annette Kurschus ist Präses der EKD und reist am 6. Februar mit der Delegation zum Papst.

Aus eigener Erfahrung als Pfarrerin und als leitende Theologin einer großen Kirche weiß ich: Sich einem Menschen so zuzuwenden, dass er spürt: "Ich bin gesehen und gemeint", das ist eine Kunst. Vielleicht gar eine Gnade. Mir ist bewusst: Kein Augenhöhemoment wird theologische Divergenzen einebnen. Und geschwisterliche Begegnungen allein heben derzeit noch geteilte Meinungen über Kirche, Amt und Abendmahl nicht auf. Aber sie sind eine Verheißung, dass versöhnte Verschiedenheit möglich und gottlob heute schon wirklich ist.

Wahre Reform

Am 31. Oktober 1517 lud der katholische Augustinermönch Martin Luther ein zur Disputation über die "Kraft der Ablässe". Was dieses Datum bedeutet, weiß jeder. 500 Jahre danach sollten weder die einen jubeln über die ungeheure Wirkung noch die andern wehklagen über die Ungeheuerlichkeit dieser Wirkung. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, kann in echt ökumenischer Gesinnung nur mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf das schauen, was Luther auslöste. Dem Versuch der Erneuerung (Reformation) der Kirche steht die Spaltung der Christenheit mit all ihren Dramen gegenüber.

Kardinal Gerhard Ludwig Müller ist Präfekt der Glaubenskongregation in Rom. Soeben erschien von ihm Die Botschaft der Hoffnung (Herder).

In Deutschland haben während der beiden gottlosen Diktaturen Christen verschiedener Konfessionen in den Gefängnissen zusammengefunden. Heute bekommt die Ökumene mit dem Blutzeugnis von Christen in aller Welt eine tiefe geistliche Dimension. Die zentralen Mysterien der Offenbarung, die Dreifaltigkeit Gottes, die Menschwerdung seines Sohnes, die endzeitliche Ausgießung des Heiligen Geistes, die Hoffnung auf die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben, die Heilige Schrift und die Taufe sind das Fundament, auf dem wir gemeinsam stehen. Davon kann alle Bemühung ausgehen, die Differenzen im Verständnis der anderen Sakramente, der Eucharistie, des Bischofsamtes und des römischen Petrus-Dienstes wenigstens so weit zu überwinden, dass sie nicht mehr trennend sind im Glaubensbekenntnis und in der Kirchengemeinschaft. Der 31. Oktober 2017 sollte weltweit ein Fest des gemeinsamen Bekenntnisses werden aller Christen für Jesus Christus, den Sohn Gottes und Retter der Welt. Das ist die wahre Reform und Erneuerung der Kirche.

Nur hinhören

Winfried Kretschmann katholisch, ist grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg.

Etwa 40 Prozent der getauften Kinder in Baden-Württemberg wachsen mit Eltern verschiedener Konfessionen auf. Ökumene ist also nicht nur eine theologische Herausforderung für kirchliche Amtsträger und Wissenschaftler. Ökumene ist eine lebenspraktische Aufgabe: In welcher Konfession lassen wir unser Kind taufen? In welchen Religionsunterricht schicken wir es? In welchen Gottesdienst gehen wir mit ihm? Obwohl in der Ökumene schon große Annäherungen erreicht wurden: Wenn die Kirchen auf solche grundlegenden Fragen des Glaubenslebens keine plausiblen und praktikablen Antworten geben, riskieren sie, dass sich ihre Gläubigen enttäuscht abwenden. Dabei könnten die Konfessionen einander eine große Bereicherung sein: die globale Weite der Katholiken, die biblische Tiefe der Protestanten, die spirituelle Höhe der Orthodoxen. Die Konfessionen verbindet so viel, dass die meisten Christen nicht wirklich sagen können, was sie eigentlich trennt. Theologische Differenzen sollten nicht kleingeredet werden. Aber sie sollten auch nicht die lebendige Ökumene der Menschen verhindern. Als Katholik bin ich deshalb sehr dankbar, dass der Papst hierzu hoffnungsvolle Signale aussendet. Sie müssen nur gehört werden.

Nicht Streit. Dienst

Nikolaus Schneider war Ratsvorsitzender der EKD.

Dass eine Delegation der EKD jetzt zum Papst reist, beweist: Die deutschen Protestanten nehmen den ökumenischen Charakter des Reformationsjubiläums wirklich ernst. Macht man sich klar, dass dieser Papst Mitglied des Jesuiten-Ordens ist, so wird das Erneuerungspotenzial der Kirchen deutlich: Denn der Orden wurde von der Speerspitze der Gegenreformation zum Vorreiter ökumenischer Versöhnung. Das zeigt: Feindschaft kann überwunden werden. Warum soll also nicht auch Bewegung bei schweren Themen möglich sein: beim Verständnis des Amtes oder bei der eucharistischen Gemeinschaft? Das Zugehen auf den anderen ist dafür fundamental. Ich sehe es heute als zentrale theologische Aufgabe an, die kirchentrennenden konfessionellen Prägungen zu überwinden. Wenn wir die Gegenwart Christi ernst nehmen, können wir eine Ökumene der Gaben gestalten, die wir eben nicht zum Streit, sondern zum Dienst füreinander empfangen haben. Mit Papst Franziskus halte ich das für möglich.