DIE ZEIT: Herr Fischer, werden Hass und Hetze, gerade im Internet, hart genug verfolgt?

Thomas Fischer: Man muss unterscheiden. Einerseits ist es gut, dass heute jeder, auch weitgehend anonym, jederzeit mit der ganzen Welt kommunizieren kann – ob er nun etwas Schlaues oder Blödes sagt. Hinter diese Offenheit der Kommunikation wollen wir nicht zurück. Auf der anderen Seite hat sich eine Aggressionskultur entwickelt, die bedenklich ist. Aus bloßer Beleidigung wird immer öfter tatsächliche Gewalt.

ZEIT: Auf Worte folgen Taten.

Fischer: Und das können wir nicht hinnehmen. Rechtsextreme Propaganda zielt meist gegen einzelne Menschen und bestimmte Gruppen. Deshalb müssen Beleidigungen, Volksverhetzungen, Bedrohungen verfolgt werden. Es ist aber wichtig, dass man Strafrechtsgrenzen nicht mit den Grenzen des guten Geschmacks, des politischen Anstands verwechselt.

ZEIT: Etwa bei der Rede von Björn Höcke, der vom "Denkmal der Schande" sprach: War da Strafbares dabei?

Fischer: Ich glaube, dass die Rede nicht strafbar war. Bei solchen Rechtspopulisten ist es oft so, dass die mit Wort-Fetischen arbeiten. Wie Kinder, die ein Hakenkreuz kritzeln und dann schnell ein Fenster draus malen, um zu behaupten: "Ist ja gar nichts!" Mein Gefühl ist, dass diese Leute Empörungen bewusst steuern. Die studieren Goebbels-Reden bis ins Detail und formulieren ganz knapp dran vorbei. Sie verwenden Worte, Bilder, Gesten, die von den Leuten natürlich erkannt und von der gläubigen Zuhörerschaft begeistert aufgenommen werden. Dann freuen sich alle gemeinsam, dass der blöde "Systemstaat" ihnen nicht am Zeug flicken kann. Das ist auf eine oberschlaue Weise dumm, aber eben auch gefährlich.

Thomas Fischer schreibt die ZEIT-ONLINE-Kolumne "Fischer im Recht" © ZEIT ONLINE

ZEIT: Solche Probleme kann die Justiz allein vermutlich auch nicht lösen.

Fischer: Höcke ist bislang kein Fall für die Justiz, sondern für Politik und Gesellschaft. Aber selbst wenn es um strafbare rechtsradikale Äußerungen geht, ist es mit dem bloßen Ruf nach der Justiz nicht getan. Stellen Sie sich einen Amtsrichter vor, der wegen Volksverhetzung verhandelt. Und hinten im Saal sitzen 30 Neonazis. Das ist ein unangenehmes Gefühl! Da entstehen auch Beschwichtigungs- und Ausweichbedürfnisse. Die Strafjustiz steht insgesamt in einer merkwürdigen Situation. Viele, gerade die rechtsgerichteten Stimmungsmacher, werfen ihr ein Zurückweichen vor dem Verbrechen vor. Sogar die Polizeigewerkschaften machen Stimmung, nach dem Motto: "Polizisten kämpfen gegen das überbordende Verbrechen, und ihr lasst die Täter sofort wieder laufen!" Das ist überwiegend falsch, aber populär. Bei solchen Vorwürfen fehlt oft das Verständnis für Zusammenhänge und nicht selten auch Verständnis für rechtsstaatliche Verfahren.

ZEIT: Braucht man höhere Strafen?

Fischer: Ich finde diese Logik – je höher die Strafe, desto höher der Schutz – merkwürdig. Es denkt sich doch kein Hass-Verbrecher: Wenn ich 30 Tagessätze bekomme, beleidige ich – wenn es 40 Tagessätze kostet, lass ich es bleiben! Andererseits: Wenn die Strafe nicht mehr ernst zu nehmen ist, wird der Strafprozess zur Witzveranstaltung.

ZEIT: Manche Richter verurteilen Internet-Hetzer zum Beispiel dazu, ihr Handy abzugeben.

Fischer: Gegenstände, mit denen Straftaten begangen wurden, kann man nach geltendem Recht einziehen. Problematischer sind die heute vorgeschlagenen sogenannten kreativen Strafen. Man kommt da schnell in Probleme mit dem Maßstab: Den Führerschein abgeben, das schmerzt den einen sehr, dem anderen ist es egal. Fernseh- oder Handyverbote kann kein Mensch kontrollieren. Es ist problematisch und erhöht die Gefahr von Willkür, wenn man versucht, Strafformen an das individuelle Leben anzupassen, nach dem Motto: Womit schade ich Verurteilten am meisten?

ZEIT: Sie waren als Richter und Ministerialbeamter von 1993 bis 2000 in Sachsen. Nehmen Sie dem Land ab, dass es härter gegen Hetze vorgeht?

Fischer: Es ist zu hoffen. Die sächsische Innenpolitik, insbesondere die Polizeistrukturen erscheinen mir gelegentlich problematisch. Nicht wenige Polizisten bringen durchaus Sympathie zu Parolen von Pegida und AfD auf. Hinzu kommt vielfach eine allgemeine Stimmung, die selbst rassistisch motivierte Gewalttaten verharmlost und Täter als harmlose dumme Jungs hinstellt. Teilweise gespenstisch.

ZEIT: Und woran liegt das?

Fischer: Es gibt fachliches Versagen und Inkompetenz, das ist nicht zu leugnen. Das ist aber eingebettet in ein Gesamtbild und eine Stimmung, die vielfach auch Denkstrukturen der DDR bis heute fortführt: Überforderung mit der Kompliziertheit des Rechtsstaats, Gefühle des Zu-kurz-Gekommen-Seins, Angst vor Fremden, Hoffnung auf eine starke Führung von oben, die alles regelt, zuteilt und für Ruhe und Ordnung sorgt. Das ist nicht allein in Sachsen so, fällt dort aber besonders oft auf. Strafrecht kann dagegen nur eingeschränkt helfen. Es kommt jetzt darauf an, für eine friedliche Zivilgesellschaft zu werben, gegen die schrecklichen Vereinfachungen zu argumentieren, aufzuklären. Zugleich aber muss mit der so oft beschworenen "Härte des Rechtsstaats" Ernst gemacht werden, wenn es um Gewalt, Verhetzung und Bedrohungen geht.