Als Erstes bekommen Sie bitte dieses ironische Lächeln aus dem Gesicht, denn das kann hier niemand leiden. Genauso wenig, wie wenn Dortmund gegen Schalke gewinnt. Aber wenn Sie kein BVB-Fan sind und die Menschen und diesen Ort hier ernst nehmen, werden Sie grandiose Stunden erleben.

Sie befinden sich hier: Hauptbahnhof Wanne-Eickel, geografische Mitte des Ruhrgebietes. Acht Gleise, ein Bäcker, eine Radstation, ein Zeitschriftenladen, ein McDonald’s. Schnell wird Ihnen klar: Viel los ist hier nicht. Das liegt daran, dass es Wanne-Eickel nur in zwei Zuständen gibt: mit Kirmes. Und ohne Kirmes. Die Cranger Kirmes beginnt jedes Jahr im August und versetzt Wanne-Eickel in den Ausnahmezustand. Die Luft riecht dann nach Zuckerwatte, und der Himmel hängt voller Fahrgeschäfte. Aber jetzt ist Januar, der Himmel grau und der Wind eisig kalt.

Laufen Sie also vom Bahnhofsvorplatz, benannt nach Heinz Rühmann, weil seine Eltern hier vor langer Zeit mal eine Wirtschaft betrieben, Richtung Hauptstraße. Die Hauptstraße ist nicht besonders schön, aber sie beschreibt das Motto des Potts sehr gut: "Ruhrgebiet – Woanders is auch scheiße!"

In der Hauptstraße begegnen Ihnen Männer mit Goldzähnen, Frauen mit Kinderwagen, Alte mit Rollatoren. Es ist völlig in Ordnung, Leuten in der Fußgängerzone zuzubrüllen: "Olle, geile Lederjacke!" Es ist auch völlig in Ordnung, in Wanne-Eickel allein in eine Kneipe zu gehen. Es ist eigentlich das Beste, was Sie machen können.

Gerade hat Molly’s Pinte um die Ecke dichtgemacht. Gehen Sie also in die Sternschänke, eine der letzten Kneipen der Stadt. Vielleicht treffen Sie dort den schönen Werner oder Sir Walla? Geben Sie ihnen ein Herrengedeck aus, machen Sie sich locker. In jedem Fall werden Sie von Ihren Tresenbrüdern etwas erfahren über die Familie, die Freundschaft, den Bergbau, den Suff, ihre Sorgen und Schalke 04. Sie werden staunen, wie offen die Menschen sind. Wann standen Sie zuletzt irgendwo und haben so herzlich gelacht?

Manche Typen sehen so aus, als seien sie direkt aus dem Ruhrpott-Filmklassiker Bang Boom Bang in die Wirklichkeit spaziert. (Falls Sie den Film nicht kennen, bitte unbedingt ansehen, er läuft seit über 15 Jahren jede Woche in Bochum im Kino.) Einige tragen immer noch Vokuhila und beeindruckende Oberlippenbehaarung. Auch der Kamm in der Hosentasche ist hier nie aus der Mode gekommen.

Spazieren Sie weiter, vorbei am Mondpalast, dem Volkstheater. Das Theater heißt natürlich so wegen der musikalischen Hymne Der Mond von Wanne-Eickel:

Nichts ist so schön wie der Mond von Wanne-Eickel, die ganze Luft ist erfüllt von ewigem Mai, und jede Nacht am Kanal von Wanne-Eickel ist voller Duft wie die Nächte von Hawaii.

2 Stunden in Wanne-Eickel Infobox 2 Stunden in Wanne- Eickel "Die Currywurst" Der Imbiss "Die Currywurst" behauptet, die schärfste Currywurst der Welt anzubieten. Ab Stufe sieben treibt es einem die Tränen in die Augen. Wer besonders mutig ist, meldet sich zu einem der Schärfe-Wettessen an. Heidstraße 28 "Alte Drogerie in Crange" Wer den Geschmack von Wanne-Eickel hinaus in die Welt tragen möchte, geht in die "Alte Drogerie in Crange" und kauft den Likör in der Mondflasche oder den Cranger Kirmestropfen als Mitbringsel. Hauptstraße 414

Wenn noch etwas Zeit ist, dann sollten Sie den Bus bis "Unser Fritz" nehmen. Auf dem ehemaligen Zechengelände kann man herrlich herumstreunern, und wer verbotenerweise den denkmalgeschützten Malakowturm betritt, findet bestimmt noch einen alten Bergmannschuh. Vielleicht laufen Sie von dort aus Richtung Kanal, halten an einer Trinkhalle und kaufen sich noch einen Schnaps. Vielleicht finden Sie unterwegs das Haus, in dessen Vorgarten eine bepflanzte Lore steht, einer dieser ehemaligen Kohlewagen. Vielleicht wird auch ein Mann in Schlappen vor die Tür treten und sagen: "Dat is die letzte Lore von Gelsenkirchen-Consol." 1993 wurde die Förderung auf der Zeche Consolidation, kurz Consol, eingestellt. "Die Lore hat mein Papa zum Abschied geschenkt gekriegt. Schön, oder?" Man starrt jetzt auf die schwarze Lore, unverwüstlich und stolz steht sie da, der Winterhimmel reißt auf, hinter einem glitzert der Kanal im Sonnenlicht.

Zum Abschied sagt der Mann die Worte, die auch auf der Lore stehen: "Glück auf!"