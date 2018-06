Vor vielen Jahren arbeitete ich als Arzt in einem Münchner Krankenhaus. Bei normalen Nachtdiensten konnte man dabei von einem dezent summenden Piepser auf die Intensivstation oder anderswohin gerufen werden, während bei Einsätzen mit dem Notarztwagen eine laute Sirene in der Schlafkammer aufheulte. In all meinen Jahren dort überhörte ich nie den Piepser, sehr wohl aber zweimal den Alarm.

Daran musste ich denken, als ich in der Zeitschrift Schach unter der Überschrift Wie eine Schlafmütze Russischer Meister wurde las, dass es bei dieser sicherlich stärksten Landesmeisterschaft der Welt am frühen Morgen im Hotel in Nowosibirsk einen Feueralarm gegeben hatte. Die Großmeister hatten sich das Nötigste übergeworfen und waren über die Treppen ins Freie gestürzt.

Nur einer der Spieler hatte die mehr als fünf Minuten gellende Sirene nicht gehört und selig weitergeschlafen: Alexander Rjasanzew, der spätere Turniersieger! Dieses beneidenswerte Nervenkostüm sollte sich auszahlen, schließlich winkte dem Sieger neben dem stattlichen Geldpreis ein Renault Captur. Doch dafür musste er in der letzten Runde mit Schwarz gegen Dmitri Jakowenko gewinnen.

Warum schüttelte Jakowenko nach dem folgenden schwarzen Donnerschlag seinen Kopf, als ob er einen Albtraum loswerden wollte, während Rjasanzew sich um einiges heiterer einen Kaffee holte?

Lösung aus Nr. 5:



Welche Kombination gewann für Schwarz?

Nach dem Damenopfer 1...Dxe3! hätte 2.fxe3 Sg3+! 3.hxg3 Th5 Matt ergeben, doch nach 2.Sd6 Te7! 3.Sxf5 gxf5 4.Dd6 De5 behielt Schwarz einen Turm mehr. Unklar wäre 1...Sxe3? 2.fxe3 Dxe3 3.Dxb7 gewesen