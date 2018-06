Martin Ahrends lebt als Schriftsteller in Berlin. © Christine Oppe

Die Zeit stand still, die Lebensuhren liefen. Ein Film, der nie in die Kinos kam, erinnert mich an die seltsame Stimmung, als es mit der DDR zu Ende ging. Das Ende kam zu spät, um ein Neubeginn zu sein für jene, die ihre besten Jahre dort verwartet hatten auf die Chance, endlich Ernst zu machen mit ihren Plänen von einem besseren Leben dort, wo so vieles verändert werden musste, wo sie so vieles verändern wollten. Endlich "mitregieren" wollten sie, wie es ihnen immer verheißen war, mittun, mitgestalten … Dafür war es zu spät, als es endlich möglich gewesen wäre. Bald darauf galten ihre Erfahrungen und Vorhaben wenig, denn nun galten Regeln und Konzepte, die sie erst verstehen und erlernen und für sich akzeptieren mussten.

Auch dieser mutige DEFA-Film kam zu spät, niemand interessierte sich in seinem Erscheinungsjahr 1990 für diese Geschichte: Angejahrte Architekten, die sich aus dem Studium kennen und wie Studenten befreundet blieben, weil sie nie konkurrieren mussten, sich nie profilieren und in der Praxis entwickeln konnten, nie Erfolg hatten, nie scheiterten, die sich inzwischen damit abgefunden haben, die Familie, die Freundeskreise für das einzig Wichtige zu halten. Die kellnern oder sich um ihre Ausreise bemühen. Die milde resignierten Mittvierziger bekommen plötzlich den Auftrag ihres Lebens. Denn in den späten Achtzigern bemerken auch die Genossen im Politbüro, dass sich dringend etwas bewegen muss im Lande. Alte Pläne werden entstaubt: Da war doch mal was geplant zwischen den Wohnsilos, eine Schwimmhalle, Promenaden, Restaurants, sozialistische Moderne. Und nun sehen wir, wie die kreativen Randständigen aus ihrer Lethargie erwachen, sich erinnern, was sie einmal vorgehabt hatten. Sie sind wieder jung und bereit, nach Kräften das Beste zu machen aus den schmalen staatlichen Ressourcen. Die Zeit ist plötzlich ihre Zeit, von diesem Glück erzählt der Film. Natürlich gibt einer von ihnen den Lauscher, aber auch er lässt sich anstecken von der Euphorie: Bevor er seine provokanten Fragen in den Raum stellt, zieht er allen sichtbar das Aufnahmegerät aus der Innentasche, man stutzt nur kurz, lächelt verstehend und gibt ihm dann die korrekten Antworten … Natürlich wird das Projekt wieder abgeblasen.

Der Staat fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. In einer gewaltlosen Revolution, die wie ihr eigener Nachhall wirkt. Unzeitgemäß, nachdem die Uhren allzu lange angehalten wurden. Nur die Kirchenuhren waren weitergelaufen und hatten die verlorene Zeit angemahnt. Was die Kirche in der DDR veranstaltete, konnte so zeitgemäß nur sein, weil es nie so ganz zeitgemäß sein wollte.