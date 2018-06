Düster, schnell, brutal: Celtic Frost waren eine einzige Rebellion. Gegen den Rock, gegen die Provinz, die Schweiz, die Menschen, die Gesellschaft, ja die ganze westliche Zivilisation. Die Metal-Band um Tom Fischer und Martin Stricker sang, brüllte und röchelte von der bevorstehenden Apokalypse, vom Tod, vom Schmerz, von der Angst – und immer wieder: der Gewalt.

Die Kindheit auf dem Land, das Kaff, sei Voraussetzung für ihre Musik gewesen, sagte Martin Stricker einmal. Er kommt aus Wallisellen, Tom Fischer stammt aus Nürensdorf. Als Schüler war Fischer, geboren 1963, völlig verwahrlost, das Essen musste er sich zeitweise mit den 90 Katzen seiner Mutter teilen. Im Ort war er ein Außenseiter, wurde regelmäßig verprügelt. Die Musik war sein Ventil. Mit seinem brutalen Gesang macht er allen klar: Ja, ich bin anders – und ihr könnt mich mal.

Erst hieß seine Band Hellhammer, ab 1984 dann Celtic Frost. Das Growling, der tiefe, gebrüllte Gesang, wurde ihr Markenzeichen und inspirierte viele Musiker. Ob Sepultura, Nirvana oder Marilyn Manson – sie alle wurden von den Outlaws aus der Zürcher Agglo beeinflusst.

Eindruck machten Hellhammer und Celtic Frost auch in Norwegen. Mit dramatischen Folgen. In Oslo entstand in den späten 1980ern eine neue Form des Black Metal, die düsterste, okkulteste Spielart des Rock. Und die Bands machten Ernst mit den brutalen Fantasien, von denen Tom Fischer sang: Sie mordeten und zündeten Kirchen an. "Wir haben das nicht bewirkt, aber wir sind ein Teil dieser Events. Die Ideologie haben wir mit in die Welt getragen", sagte Fischer vor einigen Jahren in einer Doku des Schweizer Fernsehens.

Zu Hause hingegen wurden Celtic Frost lange verlacht. Hardrock, das waren hierzulande Krokus, die Mannen um Chris von Rohr; verglichen mit Celtic Frost klingen ihre Songs wie Wanderlieder für die katholische Jungwacht. Erst als die Band nach der Veröffentlichung von Into the Pandemonium im Jahr 1987 im Londoner Hammersmith Odeon auftrat, wurde ihr Erfolg breit anerkannt.

Das half der Band selbst aber wenig. Ihre Geschichte liest sich wie eine Aneinanderreihung von Rock-Klischees: Trennungen, Wiedervereinigungen, juristische Streitereien mit Labelbossen, komplizierte Techtelmechtel mit Groupies – und als einmal die Roadies in Übersee streikten, blieb das ganze Equipment in den USA hängen. Im Jahr 2008 trennten sich Celtic Frost zum dritten und vorerst letzten Mal. Ihre Fans verehren sie weiter. Auf der ganzen Welt gibt es Tribute-Bands. Sogar in Japan.

Martin Stricker hat mittlerweile in Zürich ein kleines Club- und Gastroimperium aufgebaut. Und Tom Fischer? Der geht mit seiner neuen Band Triptykon auf Tour und nimmt weiter Alben auf – laut und düster natürlich. Mit der Welt und sich ist er noch immer nicht im Reinen.