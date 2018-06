Es ist wohl ein Zufall, dass ich an jenem Wochenende im Basteihotel residierte, an dem bekanntgegeben wurde, dass die berühmte Aussichtsplattform wohl geschlossen werden würde. Beziehungsweise war es der Montag nach jenem Wochenende, an dem ich es in der Zeitung las, beim Frühstück im legendären Basteihotel. Betroffene Gesichter an allen Tischen. Aber schon am Wochenende waren die Gerüchte durch die Gänge und Gastlichkeiten des einstigen Vorzeigeobjekts kursiert. (Meine Dresdner Verwandtschaft erzählte mir ein paarmal von der einstigen Aussichtslosigkeit eines Urlaubs in diesem Interhotel, einmal im Panorama-Restaurant hochklassig über der Elbe sitzen ...) Die vordere Aussichtsplattform wird geschlossen? Das kann nicht sein, da steckt doch mehr dahinter ... Da steckt der Sandstein dahinter, dachte ich, der bröselt einfach nur.

Und ich erinnerte mich, während ich im Panorama-Restaurant sächsischen Riesling und sächsischen Haselnussbrand trank (denn schwarzbraun ist die Haselnuss!), an unsere Russischlehrerin Frau Tretbar. (Einer ihrer Aussprüche war, ungelogen, wenn man mal nicht aufpasste im Unterricht: "Ich tret dir eine Wendeltreppe ins Kreuz!" – Wir liebten sie trotzdem oder deswegen!) Frau Tretbar erzählte einmal, als wir an einem Wandertag über die Bastei wanderten, wie in den Fünfzigern einige Schüler wegen eines nachgebenden Geländers in die Tiefe stürzten und der Lehrer hinterhersprang. Schweigeminuten seien damals eingelegt worden an den Schulen.

Ich habe versucht, das zu recherchieren, fand aber nichts. Nur ein alter Kellner im Panorama-Restaurant konnte sich vage erinnern.

Clemens Meyer Clemens Meyer, geboren 1977, Schriftsteller, lebt im Osten Leipzigs zur Autorenseite

Durch die große gläserne Wand blicke ich über die noch verschneiten Berge der Sächsischen Schweiz, die Elbe fließt dunkel und kalt, eine Spielzeugeisenbahn neben dem Strom. Und später wird relativiert, es handele sich nur um ein paar wenige Meter Aussichtsplattformverlust! Wir atmen auf.