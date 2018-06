1. Es geht um Frauen

Manchmal lässt sich ein Abstimmungs-Coup an einer einzelnen Figur festmachen. Bei der Abzocker-Initiative war es Thomas Minder. Bei der Zweitwohnungsinitiative Franz Weber. Und bei der USR III waren es zwei Frauen: Eveline Widmer-Schlumpf und Jacqueline Badran. Die pensionierte Finanzministerin aus Felsberg und die SP-Nationalrätin aus Zürich. Die eine, Widmer-Schlumpf, sagte in einem Zeitungsinterview, die Reform sei "aus der Balance", und unterstützte damit die Nein-Sager. Die andere, Badran, tourte durch Talkshows, gab Interviews im Akkord und holte sich noch am Samstag vor der Abstimmung kalte Füße beim Flyerverteilen vor Coop und Migros.

Nur wer Badran schon erlebt hat, weiß: Die Frau ist ungehobelt und besserwisserisch. Keine idealen Charakterzüge, um in der Schweiz zu punkten. Erst recht nicht in einer Frage, bei der man linken Politikern, auch wenn sie Unternehmer sind, weniger Sachverstand attestiert als ihren bürgerlichen Pendants. Aber in den vergangenen Wochen erlebte die Schweiz eine andere, beinahe geläuterte Badran. Eine, die sich auch mal einen Einwurf in der Arena verklemmen konnte, eine, die fast staatsfrauisch auftrat. Eine, die es schaffte, nicht Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern der Vernunft das Wort zu reden.

2. Es geht ums Geld

Was musste sich die Linke in der Schweiz in den vergangenen Wochen nicht alles anhören: Sie habe den Kontakt zu den einfachen Leuten verloren, richtige Büezer wählten heute alle SVP. Tatsächlich zeigt die Statistik: Aus der früheren Arbeiter- ist eine Beamten- und Lehrerpartei geworden, eine Partei der mittleren Kader.

Aber nicht, wenn es bei einer Abstimmung ums Portemonnaie geht. Die Tamedia-Umfrage zeigte: Haushalte mit einem monatlichen Einkommen von unter 9.000 Franken lehnten die USR III klar ab.

Im Kanton Zürich zeigte sich ein regelrechter Dividenden-Graben: Die Gemeinden an der unteren Goldküste, wo viele Aktionäre wohnen, die von Firmengewinnen profitieren, nahmen die Reform an. Im Rest des Kantons wurde die Vorlage klar abgelehnt. Also dort, wo die Menschen ihren Lebensunterhalt mit ihrem monatlichen Gehalt bezahlen – und das gilt auch in der reichen Schweiz noch immer für eine klare Mehrheit.

3. Es geht um Übermut

"Ich denke ...", "Ich vermute ...". Die Instantanalysen nach Abstimmungen haben heutzutage eine Halbwertszeit von knapp 24 Stunden – dann liegen die ersten Fakten parat.

Zum Beispiel die Nachwahlbefragung von Tamedia. Sie zeigt: Nur die FDP schaffte es, dass ihre Wähler geschlossen für die Steuerreform stimmten. Bei allen anderen bürgerlichen Parteien folgte die Basis nicht ihren Chefs. Sie politisierten an ihren eigenen Leuten vorbei.

Bereits im Frühling vor den Wahlen 2015, die mit einem Rechtsruck endeten, schrieb die ZEIT (Nr. 11/15): die rechten Parteien verfallen dem Übermut – am vergangenen Sonntag erhielten sie dafür erstmals die Quittung.

Sie haben vergessen, dass die Schweizer zwar bürgerlich wählen, aber ebenso konservativ stimmen. Also im Zweifelsfall, wenn ihnen das Risiko zu groß erscheint, lieber etwas lassen, wie es ist, als etwas Neues zu wagen. Die Bürgerlichen und die Wirtschaftsverbände haben vergessen, dass die Linke in der Schweiz zwar keine Initiativen gewinnen kann, aber immer mal wieder ein Referendum; sie kann das Land zwar nicht mit dem Volkswillen gestalten, aber Reformen verhindern oder Exzesse begrenzen.