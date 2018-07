Bundeskanzlerin Angela Merkel hat öffentlich erklärt, dass Europa mit Geschlossenheit auf die antieuropäische Politik und Rhetorik von Donald Trump antworten müsse. Und sie hat recht.

Es geht um unverschämte Vorwürfe wie diesen: Deutschland verkaufe in den USA so viele Autos, weil es den Euro manipuliere und seinen Kurs niedrig halte. Doch welchen Dienst erweist Wolfgang Schäuble, Merkels eigener Finanzminister, der europäischen Geschlossenheit, wenn er darauf anspringt – und der Europäischen Zentralbank (EZB) die Schuld gibt?

Schäuble verleiht den Protektionisten aus Trumps Regierung eine unverdiente Glaubwürdigkeit, anstatt den Vorwurf als Lüge zu verurteilen und zu erklären, dass die EZB den Wechselkurs nicht manipuliert. "Als EZB-Chef Mario Draghi mit der expansiven Geldpolitik anfing, habe ich ihm gesagt, dass er damit den deutschen Exportüberschuss nach oben treiben wird", sagte Schäuble neulich im Interview mit dem Tagesspiegel. "Ich habe damals versprochen, diesen Kurs nicht offen zu kritisieren. Aber ich will dann für die Folgen dieser Politik auch nicht kritisiert werden." Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht problematisch.

Erstens ist Schäubles Aussage ein Ausdruck deutscher Schwäche – und eine Garantie dafür, dass die Protektionisten ihre verbalen Angriffe auf Deutschland fortsetzen. Die Politiker in Berlin sollten verstehen, dass Schwäche einen Rüpel nur ermuntert weiterzumachen. Und wenn Donald Trump eins ist, dann das: ein Rüpel.

Zweitens verkennt er so, dass es nicht "EZB-Autos" sind, die amerikanische Fahrzeuge von den Straßen der USA drängen. Es sind Mercedes, BMW und Audi. Sie sind das Ziel der Protektionisten. Es ist in dem Zusammenhang ein Fehler, das Argument des billigen Euro ernst zu nehmen. In Wirklichkeit soll es den Verbrauchern in den USA die künftigen Einschränkungen für deutsche Autos – und ja, sie werden kommen – gerecht erscheinen lassen. Schließlich müssen sie dann höhere Preise für deutsche Autos zahlen.

Schäubles Partei ist die CDU, und eigentlich müsste gerade die CDU die EZB bei Laune halten wollen. Jedenfalls käme es ihr gelegen, wenn die Zentralbank noch vor den Bundestagswahlen im September die Zinsen erhöht. Das könnte die Wähler fernhalten von der populistischen AfD. Doch der deutsche Finanzminister scheint so darauf erpicht, die Zentralbank zum Sündenbock zu machen, dass er entgegen den Interessen seiner eigenen Partei handelt. Dabei ist es wahrscheinlich, dass die EZB nach den französischen Wahlen eine Zinserhöhung auf die Agenda setzt. Ob das allerdings vor oder nach den deutschen Wahlen geschieht, ist offen.

Melvyn Krauss forscht in Stanford und berät den EZB-Präsidenten Mario Draghi informell

Ebenso wichtig ist: Deutschland muss verstehen, dass Trumps Rhetorik gegen Europa mehr Zugkraft bekommt, wenn die Europäer untereinander dauernd streiten. Dann fragen sich nämlich die Amerikaner: Wenn es um die europäische Solidarität so schlecht bestellt ist, warum sollten wir die EU unterstützen?

Aus dem Englischen von Benedikt Becker