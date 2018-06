Lieber Christoph Waltz,

es gibt Momente radikaler Gerechtigkeit, dank Ihnen. Einer spielte sich im März 2010 ab. Ihr erster Oscar. Ich habe mich so gefreut. Ein weiterer spielte sich im Februar 2013 ab. Ihr zweiter Oscar. Ich habe mich so gefreut. Ein dritter spielte sich neulich ab, als das österreichische Fernsehen Sie fragte, ob man Donald Trump nicht erst mal eine Chance geben sollte. Und Sie sagten: "Brunzdummer Irrsinn." Ich habe, als ich das hörte, gejubelt wie bei einer Weltmeisterschaft.

Sie haben ein schiefes Gesicht, wie ein halbes Fragezeichen sieht es aus. Es ist eigentlich nur ein bisschen schief, das Kinn ist minimal nach links verbogen. Wie von Ernst Ludwig Kirchner in Erlenholz geschnitzt: Süffisanz, Skepsis, Hinterhalt, Abgrund. Ich glaube, Ihr Gesicht ist sehr wienerisch. Es ist nicht so aufdringlich explizit.

Die anderen heulen andauernd, brechen zusammen, sie kratzen, sie sitzen dramatisch in der Küche und sagen Sätze wie "Wenn du jetzt gehst!" – so machen das deutsche Schauspieler. Sie, Herr Waltz, müssen nur einen Mundwinkel nach oben ziehen oder Ihre Zähne zeigen, Sie gucken einfach nur. Sie schieben Ihren Unterkiefer vor wie ein Hai. Man müsste eher sagen: Haie schieben ihren Unterkiefer vor wie Christoph Waltz.

Sie enträtseln Ihre Kunst nicht durch Selbstauslegung und Rollenexegese. Kunst ohne Packungsbeilage. Das ist der selbstlose Gefallen, den Sie dem Zuschauer tun: Sie lassen ihm die Möglichkeit eines eigenen Blicks. Ich habe den Verdacht, Sie ironisieren die Schauspielerei. Das dachte ich schon, als Sie noch in deutschen Krimis spielten. Sie spielten wie jemand, der einen spielt, der gerade verhört wird. Ich dachte es bei der Roy Black Story, 1996. Da spielten Sie wie jemand, der gerade Roy Black spielt. Und es hörte nicht auf, als der Welterfolg kam. Im Gegenteil. Ich dachte es bei Inglourious Basterds, bei Django Unchained, bei Big Eyes. Als fügten Sie jedem Film, als sportliche Herausforderung, eine weitere Ebene hinzu: Sie spielen jemanden, der jemanden spielt, der jemanden spielt, der einen SS-Standartenführer spielt. Ein Spiegelkabinett. Ich verstehe das als Kommentar zu all diesen Schauspiel-Esoterikern, die mit ihren Rollen "verschmelzen" und "eins werden" wollen. Es macht mich glücklich, Ihre Kunst so zu interpretieren, und Sie lassen es zu. Dafür verehre ich Sie, Christoph Waltz.

Danke schön.

Felix Dachsel, 29, ist Redakteur der ZEIT im Ressort "Z – Zeit zum Entdecken"