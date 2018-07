Erst erwägt Donald Trump, die Krim als russisch anzuerkennen. Dann fordert er, dass Moskau die Halbinsel den Ukrainern zurückgibt. Das passt nicht zusammen? So ist es.

In Moskau merken sie in diesen Tagen, dass Trumps Wahlsieg zwar wie ein Geburtstagsfest war, aber eines ohne Geschenke. "Wir haben drei Tage gefeiert, bis das Akkordeon hinüber war", scherzte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Medien hatten Trump als einen Muschik, einen echten Kerl, gefeiert. Donald Trump war ein Versprechen für eine neue Ära. Doch es kam anders.

Denn Trump musste reagieren, nachdem sein Oberster Sicherheitsberater, Michael Flynn, gelogen hatte. Noch vor Trumps Amtsantritt hatte Flynn in Telefongesprächen den Russen angedeutet, jene Sanktionen aufzuheben, die Barack Obama gegen Russland als Vergeltung für die Cyberattacken im Präsidentschaftswahlkampf verhängt hatte. Flynn trat zurück, aber Trump wird den Verdacht nicht los, sein Lager sei mit den Russen auf problematische Weise verwickelt. Er muss manövrieren. Beweisen, dass er nicht erpressbar ist. Also twittert er etwas gegen die Russen, also ernennt er den General H. R. McMaster zu Flynns Nachfolger, dessen Position zu dem russischen Vorgehen in der Ukraine kritischer nicht sein könnte.

Aber ist das alles wirklich nur Taktik? Anders gefragt: Wie steht der amerikanische Präsident zu seinem russischen Amtskollegen?

Im Jahr 2007 saß Trump in der Talkshow von Larry King, um sein Buch Think Big and Kick Ass zu bewerben. Kurz zuvor war Wladimir Putin vorgeworfen worden, Cyberattacken auf Estland angeordnet zu haben, doch Trumps Begeisterung ist grenzenlos. "Guck dir Putin an, was er mit Russland gemacht hat! Ob man ihn mag oder nicht – er macht das großartig, wie er das russische Image wiederherstellt, wie er Russland wiederherstellt!" Gorbatschow habe mit "zu schwacher Hand" regiert.

Diese Episode sagt viel über das Politikverständnis Trumps. Er sieht in Putin wohl einen Wesensverwandten.

Der Diplomat Richard Burt erinnert sich, wie er Ende der achtziger Jahre auf Donald Trump stieß. Die USA verhandelten gerade mit der Sowjetunion über atomare Abrüstungsverträge, und Trump, der sich als der großartigste Dealmaker der Welt sieht, bot sich dem Weißen Haus als neuer Chefunterhändler an. Die Reagan-Regierung entschied sich indessen für Richard Burt, der mit den Sowjets das nukleare Abrüstungsabkommen Start verhandelte. Als Burt zwischen den Verhandlungen zufällig Trump auf einer Hochzeit traf, erklärte ihm dieser, wie er mit den Sowjets verhandelt hätte: Zu Tisch hätte er sie gebeten und dann, bei entspannter Atmosphäre, "Fuck you!" gebrüllt. Danach wäre er rausgestürmt.

Überrumpelung als Taktik, diesem Prinzip bleibt Trump augenscheinlich auch als Präsident treu, und das ist eine Gemeinsamkeit mit Putin. Bei Weitem nicht die einzige. Wie dieser zieht Trump zum Beispiel bilaterale Beziehungen von Staat zu Staat multilateralen Verhandlungen vor: Im Verhältnis einzelner Staaten zueinander gewinnt der Stärkere. Das entspricht der Denkweise des Dealmakers aus der New Yorker Immobilienwirtschaft. Was hätte schon ein europäisches Durchschnittsland einer Großmacht entgegenzusetzen?

Überdies bedienen sich beide Männer freizügig der Lüge, auch dann noch, wenn die Lüge längst überführt ist. Putin entsendet Panzer in die Ukraine, aber bestreitet es bis heute. Trump behauptet, den größten Wahlsieg in der Geschichte erreicht zu haben, und wiederholt es auch dann noch, als Journalisten ihn widerlegen. Putin verkündet den Abzug russischer Truppen aus Syrien und lässt sie im Land. Trump erfindet furchtbare Geschehnisse in Schweden, sehr zur Verwunderung der dortigen Bürger.