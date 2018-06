Wie verbreitet sich eine Falschmeldung im 21. Jahrhundert? Das kann man nun erstmals anhand eines konkreten Falls nachvollziehen. Es handelt sich um die Behauptung, der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron sei schwul, eines der beherrschenden Themen im französischen Wahlkampf in den vergangenen zwei Wochen. Wie das Thema in die Welt kam? Das zeigen Daten, die das Unternehmen Unicepta für die ZEIT ausgewertet hat. Unicepta ist eine sogenannte Media Intelligence Company, ihre weltweit 700 Mitarbeiter beobachten und analysieren Debatten im Netz und in traditionellen Medien im Auftrag ihrer Kunden.

Die Verbreitung des Gerüchts teilt sich deutlich in zwei Phasen. Erste Twitter-Posts tauchen im vergangenen Mai auf. Im Verlauf des vergangenen Jahres wird das Thema gelegentlich wiederaufgegriffen, oft von Accounts, die dem rechtspopulistischen Front National zuzurechnen sind. Die Meldungen entfalten aber keine Wirkung. Die Sache ebbt ab. Bis Nicolas Dhuicq, ein konservativer Abgeordneter des französischen Parlaments, der prorussischen Propagandaseite Sputnik ein Interview gibt. Er erklärt darin in Bezug auf Macron: "Eine sehr wohlhabende Gay-Lobby steht hinter ihm. Das sagt alles." Was der Parlamentarier damit meint: Macron sei schwul. Der Artikel erscheint am 4. Februar mittags um kurz nach 12 Uhr. Es ist der Ausgangspunkt unserer Grafik. In den darauffolgenden zehn Tagen verbreitet sich der Artikel in Windeseile über alle digitalen Medienplattformen um die Welt.

Quelle: UNICEPTA GmbH © ZEIT-Grafik

Zu sehen ist die Verbreitung des ursprünglichen Artikels – und wie die Debatte darüber verläuft, wie Blogs, Online-Medien, Twitter und Facebook aufeinander verweisen. Das Zentrum bilden die Online-Medien in Frankreich und einzelne Blogbeiträge und Twitter-Posts (gekennzeichnet durch die Anzahl der Pfeile, die von ihnen abgehen). Die gesamte Debatte um das Thema ist aber deutlich größer. Denn bei Weitem nicht alle Beiträge beziehen sich direkt auf den ursprünglichen Sputnik-Artikel. Laut den Daten von Unicepta erscheinen insgesamt rund 17.000 Beiträge zu dem Gerücht, darunter auch mehr als 30 Artikel in den Print-Ausgaben deutscher Zeitungen. Einen Höhepunkt erreicht die Debatte am 6. Februar. Es ist auch der Tag, an dem sich Macron selbst äußert: Er begegnet der Unterstellung mit Humor. Damit dreht sich die Debatte. Statt weiter vor allem über das Gerücht zu berichten, beginnt im Netz eine Diskussion über die Frage, wer es in die Welt gesetzt hat – und wie Russland versucht, mit Fake-News die Wahl in Frankreich zu beeinflussen.