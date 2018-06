Die Frage ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Erstens hat der Fragesteller, ein Mathematiklehrer, sie schon dreimal eingereicht, zum ersten Mal 1999, zuletzt vor zwei Wochen. Solche Hartnäckigkeit muss belohnt werden. Und zweitens hat er angeboten, die Antwort gleich mitzuliefern. Das musste ich natürlich ablehnen – mal sehen, ob Herr Stolzenburg mit meiner Antwort zufrieden ist.

Parallelen finden sich schon in den Elementen des Euklid aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Darin heißt es, dass "parallele gerade Strecken derselben Ebene solche sind, die, wie auch immer beiderseits verlängert, sich nicht treffen". Die euklidische Geometrie benutzen wir heute noch. In ihr schneiden sich zwei Geraden also nicht, auch nicht im Unendlichen (wobei sich diese Geometrie gar nicht um "das Unendliche" kümmert).

Seit der Renaissance kennen wir perspektivische Darstellungen der Welt. Und daher kommt wahrscheinlich die Idee der sich im Unendlichen schneidenden Parallelen: Verlängert man etwa ein gezeichnetes Bahngleis, das vom Betrachter wegläuft, bis zum Horizont, dann treffen sich die Schienen auf dem Papier. Dieser Punkt existiert aber in der Wirklichkeit nicht.

Es gibt eine Spielart der Geometrie, die sich aus dieser Anschauung ableitet. In dieser projektiven Geometrie definiert man zu jedem Paar paralleler Geraden einen "Fernpunkt", der unendlich weit entfernt ist und in dem sie sich schneiden. Aber dieser Punkt ist dann gleichberechtigt mit allen anderen Punkten, und in dieser Geometrie schneiden sich zwei Geraden immer. Manche halt in einem Punkt, der den Namen "unendlich" trägt. Der Begriff "Parallelen" ist dann mathematisch nicht mehr sinnvoll.

