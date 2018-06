Überall wo Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer in der vergangenen Ausgabe in Christ&Welt über "die Kirche" oder "die Kirchen" schreibt, meint er eigentlich "die Bischöfe". Diese Unschärfe nervt schon sehr. Sie ist falsch und undifferenziert. Katholische Kirche, und nur mit Blick auf sie kann ich hier sprechen, besteht aus dem ganzen Volk Gottes, aus Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und jenen Laien, von denen Papst Franziskus in "Evangelii gaudium" sagt: "Die Laien sind schlicht die riesige Mehrheit des Gottesvolkes. In ihrem Dienst steht eine Minderheit: die geweihten Amtsträger."

Manchmal wünsche ich mir, einen kleinen Gong dabeizuhaben, um ihn in jeder Diskussion immer dann anzuschlagen, wo man Kirche einfach mit dem bischöflichen Amt gleichsetzt. Das kommt leider immer wieder vor. Ein solches Kirchenbild ist antiquiert, und es ist umso schlimmer, dass auch manche Gläubige ihm noch anhängen – seien es bestimmte Konservative, seien es solche Katholiken, die sich schwer damit tun, dass Taufe und Firmung eben zu mehr herausfordern als zu einer "passiven Mitgliedschaft", die allen Einsatz, alle "Stimme" und alle Verantwortung an das kirchliche Amt abgibt.

Ein kleines bisschen muss ich Johannes Singhammer aber auch recht geben, um ihm danach vehement zu widersprechen. Ja, die Bischöfe sollten sich auch meiner Meinung nach in manchen Themenfeldern weniger äußern. Sie sollten in manchen politischen Sachfragen weniger kleinteilig und fast schon fachspezifisch sprechen, erst recht, wenn ihre Stellungnahmen de facto von Fachleuten aus dem Laienstand, Professorinnen und Professoren aus Wissenschaft, Recht, Wirtschaft, Bildung, Politik et cetera erstellt wurden. Es gäbe Beispiele dafür. Da wäre es doch besser, sich auf eine Aufgabenteilung zu verständigen, die Kommissionsarbeit der Deutschen Bischofskonferenz zu reformieren und die Kräfte des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) personell und finanziell zu verstärken.

Natürlich aber haben die Bischöfe ein Recht – und in manchen Punkten auch die Pflicht –, sich zu zentralen und entscheidenden ethischen Fragen mit der ganzen Wucht ihres Amtes zu äußern! Das zu bestreiten wäre kaum katholisch und kann auch von Johannes Singhammer so nicht gemeint sein. Es gibt immer wieder politische Entscheidungssituationen, in denen Kernfragen von Krieg und Frieden, vom Lebensschutz, von Solidarität, von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit berührt sind. Hier ist ihre Stimme wichtig und unverzichtbar. Sie kann segensreich wirken, gerade weil sie ohne auf die nächsten Wahlen zu schauen das Gemeinwohl oder die Rechte der Nachkommen, der Schwachen, der Ungeborenen, der Armen artikulieren und verteidigen kann. Allerdings ist auch hier die Stimme der Bischöfe immer nur ein wichtiger Teil eines größeren Miteinanders im ganzen Volk Gottes, das solche Anwaltschaft durch viele Akteuren wahrnimmt.

Katholische Christinnen und Christen nutzten seit 1848 die bürgerliche Koalitionsfreiheit, um sich zu Gruppen, Verbänden, Organisationen zusammenzuschließen und ihre Anliegen öffentlich zu vertreten. Auch das kirchliche Gesetzbuch gewährt in Canon 215 diese Koalitionsfreiheit. Auf sie berufen sich Gruppen, Initiativen, Organisationen, diözesane Räte allüberall – und natürlich auf das Konzil, etwa auf "Lumen gentium": "Die Laien sind besonders dazu berufen, die Kirche an jenen Stellen und in den Verhältnissen anwesend und wirksam zu machen, wo die Kirche nur durch sie das Salz der Erde werden kann" (LG 33).

Stefan Vesper ist Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK).

Es gibt also "Stellen", wo nur durch die Laien Kirche anwesend und wirksam wird. Es gibt unzählig viele davon, auch in der Politik. Denn wo, wenn nicht im politischen Geschehen, im Bundestag, in den Landtagen, in Kommunalparlamenten, in Parteien und Fraktionen, in Bürgerinitiativen und Bewegungen braucht es aktive Christinnen und Christen, die sich aus ihrem Glauben heraus für das Gemeinwohl einsetzen. Wie bitte sollen aktive Christen, aktive Bundestagsabgeordnete, im Sinne von Johannes Singhammer "auseinandergehen"? Sie sind sowohl "Kirche" wie auch "Politik". Sollen sie sich, etwa die über 40 Kolping-Mitglieder im Bundestag, irgendwie aufspalten in den Sonntagmorgen einerseits und den Rest der Woche andererseits? Singhammer ist ja selbst ein aktiver, engagierter, erfolgreicher politischer Katholik.

Wenn sich die Katholische Arbeitsnehmerbewegung (KAB) für Arbeitnehmerrechte einsetzt, wenn sie gemeinsam mit der Katholischen Landvolkbewegung (KLB), der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) und dem Familienbund der Katholiken ein Rentenbündnis schmiedet, um Altersarmut zu verhindern, wenn der Bund der deutschen Katholischen Jugend (BdkJ) jugendpolitisch aktiv ist, wenn unzählige Caritasverbände im ganzen Land sich für Flüchtlinge einsetzen und der Sozialdienst katholischer Verbände (SKF) Kinderarmut bekämpft und Gewaltschutz für Frauen fordert – ich könnte seitenlang fortfahren: ist dann nicht Kirche in der Politik aktiv? Ich jedenfalls halte das für notwendig. Wir können als Kirche stolz darauf sein.

Natürlich ist der Bund Katholischer Unternehmer (BKU) durchaus gelegentlich anderer Meinung als die KAB, natürlich diskutieren Pax Christi und die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) manchmal kontrovers. Hier diskutiert Kirche mit Kirche, und anders kann es gar nicht sein, denn Christen können, auch wenn sie auf dem gleichen Wertefundament stehen, zu konkreten Themen unterschiedlicher Meinung sein. Auch das Zweite Vatikanische Konzil warnt davor, seine eigene Position allzu schnell als eindeutige Folgerung aus der Botschaft des Evangeliums zu sehen. Auf jeden Fall müsse klar bleiben, "dass in solchen Fällen niemand das Recht hat, die Autorität der Kirche ausschließlich für sich und seine eigene Meinung in Anspruch zu nehmen". Immer aber, so heißt es weiter, müsse man im offenen Dialog miteinander bleiben und auf zweierlei bedacht sein, "die gegenseitige Liebe" und "vor allem auf das Gemeinwohl".

Wer sich in katholischen Verbänden oder Organisationen engagiert, wie sie sich im Zentralkomitee zusammenfinden, wird sich niemals die Stimme verbieten lassen, sondern nimmt, wie natürlich auch die Bischöfe, ein demokratisches Grundrecht in Anspruch, wenn er sich politisch positioniert. Er folgt der katholischen Soziallehre und ihren Sozialprinzipien. Natürlich gilt unser Wort nur so viel, wie es qualifiziert und sachkompetent ist. In einem so verstandenen Sinne stimmt sogar Singhammers Satz, Kirche und Politik sollten sich "auf ihre Kompetenzen besinnen". Es dient der Kompetenz der in Politik und Gesellschaft engagierten Christen, dass sie von einem Wertefundament geprägt sind, das in ihrem Glauben liegt. Und umgekehrt ist es ein Kompetenzmerkmal der Gläubigen, dass sie die Not der anderen sehen, sich politisch engagieren und auch damit im Großen und Kleinen Barmherzigkeit üben.

Natürlich hat Kirche – und das meint alle in ihr – noch andere Aufgaben als den Einsatz in Gesellschaft und Politik. Aber man sollte die "ewig gültige Kraft des Evangeliums" auch nicht beschränken auf Sinnfrage und Seelsorge, so wichtig sie selbstverständlich sind. Es könnte sein, dass die "ewig gültige Kraft des Evangeliums" Bischöfe, Priester, Ordensleute und die große Zahl der Laien, also alle Glieder des Volkes, bewegt, sich für das Gemeinwohl einzusetzen.

