DIE ZEIT: Herr Dr. Kittel, verzeihen Sie, ich muss Sie das vorab fragen: Hat jemand aufgrund Ihres Nachnamens schon einmal an der Seriosität Ihrer wissenschaftlichen Arbeit gezweifelt?

René Kittel: Eigentlich nicht. Aber ich bin ja kein Mediziner, sondern Sportwissenschaftler.

ZEIT: Immerhin beschäftigen Sie sich mit einer außergewöhnlichen Therapieform, mit dem therapeutischen Klettern. Bei welchen Beschwerden würden Sie diese Therapie empfehlen?

Kittel: Das ist relativ breit gefächert. Auf meinem Gebiet sind das in erster Linie die Folgen von Verletzungen zum Beispiel am Kniegelenk oder chronische Beschwerden wie Rückenschmerzen.

ZEIT: Warum soll denn Klettern für den Rücken oder das Knie besser sein als eine normale Krankengymnastik?

Kittel: Ich würde nicht behaupten, dass es besser ist. Es ist einfach ein anderer Ansatz. Klettern ist spannender als Gerätetraining an der Beinpresse oder am Seilzug, und es funktioniert ähnlich gut. Die Muskeln werden aktiviert, die Gelenke mobilisiert, und ich kann den Körper gut fordern, damit er sich an die Belastung anpasst.

ZEIT: Haben Sie ein Beispiel?

Kittel: Mein Patient Uli ist ein klassischer Fall. Der hatte Rückenprobleme. Er ist irgendwann bei einem Physiotherapeuten hängen geblieben, in dessen Praxis eine Kletterwand stand. Seine Beschwerden gingen durchs Klettern deutlich zurück. Er fand sogar so viel Spaß an der Sache, dass er eine mobile Kletterwand entwickelt hat.

ZEIT: Sie meinen für zu Hause, anstelle eines Pezziballs?

Kittel: Na ja, dafür ist sie wohl zu teuer. Aber theoretisch schon – wenn Ihr Wohnzimmer 2,80 Meter hoch ist ...

ZEIT: Sie sprechen von den körperlichen Vorzügen des Kletterns. Welchen Anteil haben psychische Faktoren?

Kittel: Einen sehr großen. Wenn ein Patient bei einer Therapie nicht mitmachen will, dann kann ich mir als Therapeut noch so viel Mühe geben, dann wird das nichts. Nach dem Klettern aber sind viele stolz auf sich: "Ich habe heute zum ersten Mal die rote Route dreimal geschafft."

ZEIT: Ein anderes Erfolgserlebnis als beim Gerätetraining?

Kittel: Genau. Auf dem Laufband läuft man zwanzig Minuten und bewegt sich nicht vom Fleck.

ZEIT: Wie sind Sie darauf gekommen, dass man Klettern als Therapie einsetzen könnte?

Kittel: Ich habe selbst in den neunziger Jahren angefangen, in der Sächsischen Schweiz zu klettern. Damals war ich am Institut für Prävention und Sportmedizin der Universität Potsdam beschäftigt. Ein Kollege hatte eine Kletterscheibe entwickelt, die im Labor stand. Damit konnten wir indoor klettern, das war damals noch nicht so verbreitet wie heute. Wir haben dann erste Versuche mit behinderten Kindern und MS-Patienten gemacht. Es war auch ein Patient nach einem Schlaganfall dabei.

ZEIT: Wie bitte? Jemand ist nach einem Schlaganfall geklettert?

Kittel: Ja, das geht.

ZEIT: Einarmig?

Kittel: Jein. Der Therapeut greift stützend ein. Je nachdem, wie stark die Beeinträchtigung ist, geht das von geringer Unterstützung bis hin zum Führen von Bewegungen. Der Vorteil ist die ganzheitliche Bewegung. Wenn ich beim Klettern den rechten Arm einsetze, muss der linke Fuß mitarbeiten, diagonal, wie beim Laufen oder Krabbeln. Es gibt viele, die sagen: Klettern ist Krabbeln in der Senkrechten.

ZEIT: Die Patienten müssen sich also nicht auf schwierige Bewegungsmuster konzentrieren, sondern bewegen sich fast automatisch.

Kittel: Richtig. Das Bewegungsmuster ist meiner Meinung nach angeboren. Wenn man Kinder anguckt, können die schon mit einem Jahr klettern, und sei es nur eine Treppe hoch. Meine Kinder waren mit drei Jahren an der Kletterwand. Wir sind eben Urmenschen: Bei Gebrüll von rechts klettern wir schnell links auf den Baum.

ZEIT: Nun hieß es im vergangenen Jahr allerdings, dass eine Vorfahrin von uns – die berühmte Lucy – vom Baum gefallen sei.

Kittel: Hochklettern ist eben leichter als runter.

ZEIT: Wird in Deutschland schon häufig Klettern als Therapie praktiziert?

Kittel: Eher selten. Jeder Patient muss sein eigenes Programm bekommen. Das heißt, man muss zum Beispiel Griffe und Tritte individuell an die Wand schrauben. Deshalb bieten es nur ein paar Therapeuten an, die selbst klettern.

ZEIT: Wie viele sind das in Deutschland?

Kittel: Ich vermute, es gibt in Kliniken und Praxen rund 500 bis 1.000 Therapiewände. Ich weiß aber nicht, inwieweit die auch genutzt werden.

ZEIT: Sie hatten kürzlich Besuch von Forschern aus Südkorea. Ist dort das therapeutische Klettern weiter verbreitet?

Kittel: Der Präsident des südkoreanischen therapeutischen Kletterverbands ist gleichzeitig Professor an einer Universität, die Physiotherapeuten ausbildet. Da hat er genau die Leute, mit denen man arbeiten muss, um die Forschung voranzutreiben und die Idee zu verbreiten.

ZEIT: Das heißt, der Beleg für die Wirksamkeit des Kletterns fehlt noch ...

Kittel: Es ist wissenschaftlich noch nicht ausreichend evaluiert. Es gibt erste Studien, die zeigen, dass die Muskelansteuerung möglicherweise verbessert wird. Es gibt auch psychologische Untersuchungen, die zeigen, dass es in Bezug auf Selbstvertrauen funktioniert. Aber wir sind noch lange nicht so weit, zu sagen, wofür es am besten eingesetzt werden kann.

ZEIT: Sie können also auch noch nichts über Risiken des therapeutischen Kletterns sagen? Viele Freizeitsportler verletzen sich ja dabei.

Kittel: Aus der Therapie ist mir kein Unfall bekannt. Wir gehen aber auch nicht in die Höhe, die Füße sind maximal 60 Zentimeter über dem Boden. Das therapeutische Klettern hat nicht den sportiven Charakter des Boulderns. Natürlich kann es, wenn man an der Wand vorbeischrammt, zu Hautverletzungen kommen.

ZEIT: Kommt Ihrer Meinung nach das Klettern auf Krankenschein?

Kittel: Als Sportwissenschaftler fehlt uns für so etwas die Lobby. Wenn sich irgendein führender Physiotherapeut eines Verbands dahinterklemmen würde, dann würde das sicherlich innerhalb von drei bis fünf Jahren geschehen.